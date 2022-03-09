https://arabic.sputniknews.com/20220309/الحكومة-الروسية-تخصص-25-مليار-روبل-لدعم-القروض-الزراعية-التفضيلية-1059673285.html
الحكومة الروسية تخصص 25 مليار روبل لدعم القروض الزراعية التفضيلية
الحكومة الروسية تخصص 25 مليار روبل لدعم القروض الزراعية التفضيلية
حث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على مواصلة عملية البذر في روسيا دون انقطاع. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T12:28+0000
2022-03-09T12:28+0000
2022-03-09T12:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
وزارة الزراعة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101663/03/1016630330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a151b2bd62a2aeaff4c28bcc24bd59f.jpg
وقال ميشوستين في اجتماع حكومي إن السلطات الروسية ستخصص 25 مليار روبل إضافية لدعم القروض التفضيلية للمنتجين الزراعيين، "يتزايد الطلب على المواد الخام الغذائية والزراعية في الأسواق العالمية. وفي ظل هذه الظروف، من الضروري تزويد المزارعين بكل ما هو ضروري لحملة بذر ناجحة - ستخصص الحكومة 25 مليار روبل إضافية، وبفضل هذا التمويل سيكون المنتجون الزراعيون قادرين على جذب قروض قصيرة الأجل بسعر مخفض هذا العام بمبلغ إجمالي يزيد عن 150 مليار روبل".وطالب على وجه التحديد "وزارة الزراعة بفرض رقابة صارمة على الاستخدام المقصود والفعال لهذه الأموال".وختم "من المهم أن تسير حملة البذر بسلاسة، لذلك قدمنا في الميزانية إعانة للمزارعين بقروض ميسرة لفترات قصيرة تصل إلى أكثر من 10 مليارات روبل. ومع ذلك، فإن احتياجات الصناعة أكبر بكثير، بما في بسبب الضغط الخارجي على بلادنا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101663/03/1016630330_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5eb61163254c408e9bddc798cf4dd422.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزارة الزراعة
الحكومة الروسية تخصص 25 مليار روبل لدعم القروض الزراعية التفضيلية
12:28 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 12:29 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
حث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على مواصلة عملية البذر في روسيا دون انقطاع.
وقال ميشوستين في اجتماع حكومي إن السلطات الروسية ستخصص 25 مليار روبل إضافية لدعم القروض التفضيلية للمنتجين الزراعيين، "يتزايد الطلب على المواد الخام الغذائية والزراعية في الأسواق العالمية. وفي ظل هذه الظروف، من الضروري تزويد المزارعين بكل ما هو ضروري لحملة بذر ناجحة - ستخصص الحكومة 25 مليار روبل إضافية، وبفضل هذا التمويل سيكون المنتجون الزراعيون قادرين على جذب قروض قصيرة الأجل بسعر مخفض هذا العام بمبلغ إجمالي يزيد عن 150 مليار روبل".
وطالب على وجه التحديد "وزارة الزراعة بفرض رقابة صارمة على الاستخدام المقصود والفعال لهذه الأموال".
بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء إن "الحكومة مستمرة في تقديم المساعدة للمنتجين الزراعيين لدينا، في عدد من المناطق - في المقاطعة الفيدرالية الجنوبية، في شمال القوقاز - وقد بدأ بالفعل العمل الميداني الربيعي".
وختم "من المهم أن تسير حملة البذر بسلاسة، لذلك قدمنا في الميزانية إعانة للمزارعين بقروض ميسرة لفترات قصيرة تصل إلى أكثر من 10 مليارات روبل. ومع ذلك، فإن احتياجات الصناعة أكبر بكثير، بما في بسبب الضغط الخارجي على بلادنا".