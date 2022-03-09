https://arabic.sputniknews.com/20220309/السفارة-الروسية-في-الولايات-المتحدة-تطالب-بإنهاء-اضطهاد-الروس-1059650411.html
السفارة الروسية في الولايات المتحدة تطالب بإنهاء اضطهاد الروس
السفارة الروسية في الولايات المتحدة تطالب بإنهاء اضطهاد الروس
طالبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بإنهاء اضطهاد الروس، معتبرة التهم الموجهة في الولايات المتحدة ضد رئيسة مجلس تنسيق المجتمع الروسي... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T05:03+0000
2022-03-09T05:03+0000
2022-03-09T05:08+0000
روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو ـ سبوتنيك. صرحت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان أنه "في 8 مارس/ آذار، وجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام إلى رئيسة مجلس تنسيق المجتمع الروسي (RCCC) في الولايات المتحدة، إيلينا برانسون، فيما يتعلق بأنشطتها غير القانونية المزعومة بصفتها عميلة أجنبية لصالح روسيا".وأضاف البيان: "مثل هذه المزاعم مشينة ولا أساس لها على الإطلاق. وهذا عنصر في حملة واسعة النطاق ضد روسيا... نعتبر اضطهاد إيلينا برانسون عملا عدائيا".وطالبت السفارة الروسية "بوضع حد لاضطهاد المواطنين"، مضيفة: وفي وقت سابق، قالت وزارة العدل الأمريكية إن برانسون مواطنة روسية وأمريكية، مزدوجة الجنسية، متهمة بالعمل كعميل أجنبي غير شرعي لروسيا دون التسجيل لدى الحكومة الأمريكية. وتواجه برانسون ما يصل إلى 35 عامًا في السجن في ست تهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/روسيا-توجه-مذكرة-احتجاج-رسمية-لبرلين-بشأن-التعامل-العنصري-مع-المواطنين-الروس-1059478394.html
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روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
السفارة الروسية في الولايات المتحدة تطالب بإنهاء اضطهاد الروس
05:03 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 05:08 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
طالبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بإنهاء اضطهاد الروس، معتبرة التهم الموجهة في الولايات المتحدة ضد رئيسة مجلس تنسيق المجتمع الروسي (RCCC) إيلينا برانسون جزءا من حملة ضد روسيا.
موسكو ـ سبوتنيك
. صرحت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان أنه "في 8 مارس/ آذار، وجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام إلى رئيسة مجلس تنسيق المجتمع الروسي (RCCC) في الولايات المتحدة، إيلينا برانسون، فيما يتعلق بأنشطتها غير القانونية المزعومة بصفتها عميلة أجنبية لصالح روسيا".
وأضاف البيان: "مثل هذه المزاعم مشينة ولا أساس لها على الإطلاق. وهذا عنصر في حملة واسعة النطاق ضد روسيا... نعتبر اضطهاد إيلينا برانسون عملا عدائيا".
وطالبت السفارة الروسية "بوضع حد لاضطهاد المواطنين"، مضيفة:
"امنحوا (المواطنين الروس) الفرصة للتحدث بلغتهم الأم الروسية بحرية، والحفاظ على الاتصال مع الوطن الأم، وتنفيذ المشاريع الثقافية والتاريخية، وخاصة تلك التي تربط الماضي المجيد لروسيا والولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، قالت وزارة العدل الأمريكية إن برانسون مواطنة روسية وأمريكية، مزدوجة الجنسية، متهمة بالعمل كعميل أجنبي غير شرعي لروسيا دون التسجيل لدى الحكومة الأمريكية. وتواجه برانسون ما يصل إلى 35 عامًا في السجن في ست تهم.