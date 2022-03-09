https://arabic.sputniknews.com/20220309/الصين-تحمل-حلف-الناتو-مسؤولية-التوتر-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059657981.html
الصين تحمل حلف الناتو مسؤولية التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الصين تحمل حلف الناتو مسؤولية التوتر بين روسيا وأوكرانيا
حملت وزارة الخارجية في الصين حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية التوتر بين روسيا وأوكرانيا للدرجة التي وصلت إلى "نقطة... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T08:56+0000
2022-03-09T08:56+0000
2022-03-09T08:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن "تحركات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة دفعت التوتر بين روسيا وأوكرانيا إلى "نقطة الانفجار".وطالب المتحدث "واشنطن على أخذ مخاوف الصين على محمل الجد وتجنب تقويض حقوقها أو مصالحها في التعامل مع قضية أوكرانيا والعلاقات مع روسيا".وأكد الخارجية الصينية اليوم أنها "تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب، التي ليس لها أساس قانوني دولي"، مشددة على أن "التلويح بهراوة العقوبات في أي مناسبة لن يجلب السلام والأمن".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الصين تحمل حلف الناتو مسؤولية التوتر بين روسيا وأوكرانيا
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حملت وزارة الخارجية في الصين حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية التوتر بين روسيا وأوكرانيا للدرجة التي وصلت إلى "نقطة الانفجار".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن "تحركات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة دفعت التوتر بين روسيا وأوكرانيا إلى "نقطة الانفجار".
وطالب المتحدث "واشنطن على أخذ مخاوف الصين على محمل الجد وتجنب تقويض حقوقها أو مصالحها في التعامل مع قضية أوكرانيا والعلاقات مع روسيا".
وأكد الخارجية الصينية
اليوم أنها "تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب، التي ليس لها أساس قانوني دولي"، مشددة على أن "التلويح بهراوة العقوبات في أي مناسبة لن يجلب السلام والأمن".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.