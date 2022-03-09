https://arabic.sputniknews.com/20220309/اللجنة-الأممية-لتقصي-الحقائق-في-سوريا-على-أمريكا-التحقيق-في-الجرائم-المحتملة-من-قبل-تحالفها-1059679509.html

اللجنة الأممية لتقصي الحقائق في سوريا: على أمريكا التحقيق في الجرائم المحتملة من قبل تحالفها

اللجنة الأممية لتقصي الحقائق في سوريا: على أمريكا التحقيق في الجرائم المحتملة من قبل تحالفها

قال باولو بينيرو، رئيس اللجنة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا، إنه "على الولايات المتحدة إجراء تحقيقات محايدة في جميع الحوادث التي وقعت بين عامي 2018،... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T14:16+0000

2022-03-09T14:16+0000

2022-03-09T14:16+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102116/90/1021169091_0:117:2267:1392_1920x0_80_0_0_383b998ebf342b72508cfccd80f082bc.jpg

وقدم بينيرو للصحفيين، اليوم الأربعاء، تقريراً دورياً عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وأضاف أنه "يشعر بالقلق أيضًا من التقارير الأخيرة عن الإخفاقات المنهجية في التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة، وغيرها من الحوادث التي أدت إلى إلحاق أضرار بالمدنيين في سوريا في 2018-2019، من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة".وتابع: "نكرر توصيتنا للولايات المتحدة، وجميع الأطراف إجراء تحقيقات ذات مصداقية، واستقلال، ونزاهة، في حوادث الخسائر المدنية التي تشارك فيها قواتهم، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها ونشر نتائجها".وسيتم تقديم تقرير جديد حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 18 آذار / مارس، ويغطي التقرير الانتهاكات التي وقعت بين 1 يوليو/تموز 2021، و31 ديسمبر/كانون الأول 2021.وثقت السلطات السورية قيام الطيران الأمريكي بقصف وتدمير 62 منزلا في حي الزهور في مدينة الحسكة.وحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أكد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة، إبراهيم خلف قيام المديرية بإجراء مسح كامل لـ "المناطق التي قصفها الاحتلال الأمريكي وميليشيا "قسد" الانفصالية في حيي الزهور وغويران في مدينة الحسكة خلال الفوضى التي حصلت في محيط سجن الثانوية الصناعية الشهر الماضي".

https://arabic.sputniknews.com/20170614/لجنة-تحقيق-مستقلة-سوريا-اجلاء-مدنيين-جريمة-حرب-1024590607.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي