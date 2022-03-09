https://arabic.sputniknews.com/20220309/تراجع-أسعار-الذهب-بأكثر-من-25-1059683795.html
تراجع أسعار الذهب بأكثر من 2.5%
تراجع أسعار الذهب بأكثر من 2.5%
انخفض سعر الذهب، مساء اليوم الأربعاء، بأكثر من 2.5%، متراجعا عن الحاجز النفسي البالغ ألفي دولار للأوقية، التي احتفظ بها هذا المعدن الثمين بنحو يومين، بحسب... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T15:21+0000
2022-03-09T15:21+0000
2022-03-09T15:21+0000
أسعار الذهب اليوم
ارتفاع
اقتصاد
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وأوضحت بيانات التداول اعتبارا من 17.48 بتوقيت موسكو، أن سعر العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل/نيسان في بورصة نيويورك كوميكس انخفض بمقدار 55.1 دولارا أو2.66% إلى 1998.9 دولارا للأونصة. فيما ارتفعت العقود الآجلة للفضة في مايو/أيار بنسبة 2.35% لتصل إلى 26.27 دولارًا للأوقية.وهكذا، وسجلت البورصات الأوروبية نموا بنسبة 6% والبورصات الأمريكية بنسبة 2%.وقال المحلل في "Think Markets" فؤاد رزاق زادة، في تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال": "قد يكون الذهب بعيدًا عن المستويات المرتفعة القياسية وقد تكون الأسهم أقوى، لكن المعنويات يمكن أن تتحول إلى سلبية بشكل حاد. إن ظروف السوق المتقلبة لن تذهب إلى أي مكان حتى تنتهي العملية العسكرية في أوكرانيا".هذا وتجاوز سعر الذهب يوم الاثنين، 2000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ أغسطس/آب 2020. يتم الآن تصحيح سعر هذا المعدن الثمين، والذي عادة ما يكون له ارتباط عكسي بقيمة الأصول الخطرة (التي ترتفع بعد انخفاض طويل).
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أسعار الذهب اليوم, ارتفاع, اقتصاد
تراجع أسعار الذهب بأكثر من 2.5%
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انخفض سعر الذهب، مساء اليوم الأربعاء، بأكثر من 2.5%، متراجعا عن الحاجز النفسي البالغ ألفي دولار للأوقية، التي احتفظ بها هذا المعدن الثمين بنحو يومين، بحسب بيانات التداول.
وأوضحت بيانات التداول اعتبارا من 17.48 بتوقيت موسكو، أن سعر العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل/نيسان في بورصة نيويورك كوميكس انخفض بمقدار 55.1 دولارا أو2.66% إلى 1998.9 دولارا للأونصة. فيما ارتفعت العقود الآجلة للفضة في مايو/أيار بنسبة 2.35% لتصل إلى 26.27 دولارًا للأوقية.
وهكذا، وسجلت البورصات الأوروبية نموا بنسبة 6% والبورصات الأمريكية بنسبة 2%.
وقال المحلل في "Think Markets" فؤاد رزاق زادة، في تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال": "قد يكون الذهب بعيدًا عن المستويات المرتفعة القياسية وقد تكون الأسهم أقوى، لكن المعنويات يمكن أن تتحول إلى سلبية بشكل حاد. إن ظروف السوق المتقلبة لن تذهب إلى أي مكان حتى تنتهي العملية العسكرية في أوكرانيا".
هذا وتجاوز سعر الذهب يوم الاثنين، 2000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ أغسطس/آب 2020. يتم الآن تصحيح سعر هذا المعدن الثمين، والذي عادة ما يكون له ارتباط عكسي بقيمة الأصول الخطرة (التي ترتفع بعد انخفاض طويل).