جاويش أوغلو: سأزور إسرائيل وفلسطين مطلع أبريل المقبل
© AFP 2022 / ADEM ALTANوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إنه سيزور فلسطين وإسرائيل، مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل.
وصرح جاويش أوغلو للموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه سيزور فلسطين وإسرائيل، مطلع شهر أبريل، وتحديدا في الثالث من الشهر نفسه، وسيلتقي مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، ويبحث معه إعادة العلاقات الثنائية إلى سابق عهدها.
שר החוץ הטורקי לוואלה!: "אבקר בישראל ובפלסטין בתחילת אפריל, אפגש עם לפיד ואדון על פתיחה מחדש של השגרירויות" @BarakRavid pic.twitter.com/0fKZTPvFGe— וואלה! (@WallaNews) March 9, 2022
ويشار إلى أن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، قد استقبل في وقت سابق اليوم الأربعاء، في قصره في العاصمة أنقرة، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في أول زيارة من نوعها منذ 14 عاما.
ووصل هرتسوغ برفقة زوجته ميخال، في زيارة رسمية لتركيا بدعوة من الرئيس أردوغان. وقال هرتسوغ قبل الإقلاع: "لن نتفق على كل شيء"، في إشارة إلى الملفات الخلافية بين تل أبيب وأنقرة.
ארדואן בהצהרה עם הרצוג: "זה ביקור היסטורי שיפתח דף חדש" • שר החוץ הטורקי יבקר בישראל באפריל | שידור חי בכאן 11https://t.co/4Z1oAcLSEr@gilicohen10 ו-@AmichaiStein1 , שליחי כאן חדשות עם פמליית הנשיא הרצוג לאנקרה pic.twitter.com/AjOtroa9nq— כאן חדשות (@kann_news) March 9, 2022
وهرتسوغ أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008. وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2003. ومع تنصيب هرتسوغ رئيسا لإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، اتصل أردوغان لتهنئته على انتخابه، وهو حديث أدى إلى استئناف الحوار بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.
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وقال مكتب هرتسوغ إنه خلال الزيارة التي تم التنسيق فيها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، سيبحث مع أردوغان "مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات بين البلدين وإمكانية زيادة التعاون في مختلف القضايا بين الدولتين وشعبيهما".