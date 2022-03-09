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جاويش أوغلو: سأزور إسرائيل وفلسطين مطلع أبريل المقبل
جاويش أوغلو: سأزور إسرائيل وفلسطين مطلع أبريل المقبل
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إنه سيزور فلسطين وإسرائيل، مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T16:44+0000
2022-03-09T16:44+0000
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وصرح جاويش أوغلو للموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه سيزور فلسطين وإسرائيل، مطلع شهر أبريل، وتحديدا في الثالث من الشهر نفسه، وسيلتقي مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، ويبحث معه إعادة العلاقات الثنائية إلى سابق عهدها.ويشار إلى أن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، قد استقبل في وقت سابق اليوم الأربعاء، في قصره في العاصمة أنقرة، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في أول زيارة من نوعها منذ 14 عاما.ووصل هرتسوغ برفقة زوجته ميخال، في زيارة رسمية لتركيا بدعوة من الرئيس أردوغان. وقال هرتسوغ قبل الإقلاع: "لن نتفق على كل شيء"، في إشارة إلى الملفات الخلافية بين تل أبيب وأنقرة.وهرتسوغ أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008. وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2003. ومع تنصيب هرتسوغ رئيسا لإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، اتصل أردوغان لتهنئته على انتخابه، وهو حديث أدى إلى استئناف الحوار بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.وقال مكتب هرتسوغ إنه خلال الزيارة التي تم التنسيق فيها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، سيبحث مع أردوغان "مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات بين البلدين وإمكانية زيادة التعاون في مختلف القضايا بين الدولتين وشعبيهما".
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إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن

جاويش أوغلو: سأزور إسرائيل وفلسطين مطلع أبريل المقبل

16:44 GMT 09.03.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إنه سيزور فلسطين وإسرائيل، مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل.
وصرح جاويش أوغلو للموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه سيزور فلسطين وإسرائيل، مطلع شهر أبريل، وتحديدا في الثالث من الشهر نفسه، وسيلتقي مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، ويبحث معه إعادة العلاقات الثنائية إلى سابق عهدها.
ويشار إلى أن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، قد استقبل في وقت سابق اليوم الأربعاء، في قصره في العاصمة أنقرة، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في أول زيارة من نوعها منذ 14 عاما.
ووصل هرتسوغ برفقة زوجته ميخال، في زيارة رسمية لتركيا بدعوة من الرئيس أردوغان. وقال هرتسوغ قبل الإقلاع: "لن نتفق على كل شيء"، في إشارة إلى الملفات الخلافية بين تل أبيب وأنقرة.
وهرتسوغ أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008. وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2003. ومع تنصيب هرتسوغ رئيسا لإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، اتصل أردوغان لتهنئته على انتخابه، وهو حديث أدى إلى استئناف الحوار بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.
وقال مكتب هرتسوغ إنه خلال الزيارة التي تم التنسيق فيها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، سيبحث مع أردوغان "مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات بين البلدين وإمكانية زيادة التعاون في مختلف القضايا بين الدولتين وشعبيهما".
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