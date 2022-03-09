https://arabic.sputniknews.com/20220309/غروندبرغ-يواصل-مشاوراته-مع-الأطراف-السياسية-اليمنية-بعقد-لقاء-مع-الحزب-الاشتراكي-اليمني-1059677303.html
غروندبرغ يواصل مشاوراته مع الأطراف السياسية اليمنية بعقد لقاء مع الحزب الاشتراكي
غروندبرغ يواصل مشاوراته مع الأطراف السياسية اليمنية بعقد لقاء مع الحزب الاشتراكي
واصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، مشاوراته مع الأطراف اليمنية بهدف وضع إطار عمل لتحديد مسار لتسوية سياسية... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب المبعوث الأممي عبر "تويتر"، إنه "في اليوم الثالث من المشاورات الثنائية الهادفة إلى صياغة إطار عمل من شأنه تحقيق حل شامل للنزاع في اليمن – التقى المبعوث الخاص مع ممثلين عن الحزب الاشتراكي اليمني (ثالث أكبر الأحزاب السياسية في اليمن)".ويوم الاثنين الماضي، أعلن غروندبرغ، في بيان صحفي، إطلاق سلسلة من المشاورات في عمان، مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، لتحديد الأولويات العاجلة وطويلة الأجل للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.وذكر البيان الأممي أن "من شأن المشاورات إثراء تطوير إطار العمل الخاص بالمبعوث الأممي الذي سيحدد عملية جامعة متعددة المسارات تتعامل مع الاحتياجات العاجلة والقضايا طويلة الأجل المطلوبة لإحراز تقدم نحو التوصل إلى تسوية سياسية".ونقل البيان عن غروندبرغ، القول: "هذا وقت عصيب بالنسبة لليمن، حيث يستمر النزاع - الذي يقترب من دخول عامه الثامن - في مفاقمة معاناة المدنيين ويهدد الاستقرار الإقليمي ويقوّض آفاق الحل السلمي".وشدد المبعوث الخاص على "وجود حاجة ملحة لتأسيس عملية جامعة تعكس اتجاه هذا المسار المدمر وتوفر فرصا ومساحة للحوار على مستويات متعددة".وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، كشف غروندبرغ خلال جلسة لمجلس الأمن عن "تطوير إطار عمل سيحدد خطته للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة"، مشيراً إلى "أن خطته تشكل إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع، فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية".
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن
غروندبرغ يواصل مشاوراته مع الأطراف السياسية اليمنية بعقد لقاء مع الحزب الاشتراكي
13:31 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 13:32 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
واصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، مشاوراته مع الأطراف اليمنية بهدف وضع إطار عمل لتحديد مسار لتسوية سياسية توقف الحرب الدائرة في اليمن منذ 7 أعوام.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال مكتب المبعوث الأممي عبر "تويتر"، إنه "في اليوم الثالث من المشاورات الثنائية الهادفة إلى صياغة إطار عمل من شأنه تحقيق حل شامل للنزاع في اليمن – التقى المبعوث الخاص مع ممثلين عن الحزب الاشتراكي اليمني (ثالث أكبر الأحزاب السياسية في اليمن)".
ويوم الاثنين الماضي، أعلن غروندبرغ، في بيان صحفي، إطلاق سلسلة من المشاورات في عمان، مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، لتحديد الأولويات العاجلة وطويلة الأجل للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وذكر البيان الأممي أن "من شأن المشاورات إثراء تطوير إطار العمل الخاص بالمبعوث الأممي الذي سيحدد عملية جامعة متعددة المسارات تتعامل مع الاحتياجات العاجلة والقضايا طويلة الأجل المطلوبة لإحراز تقدم نحو التوصل إلى تسوية سياسية".
ونقل البيان عن غروندبرغ، القول: "هذا وقت عصيب بالنسبة لليمن، حيث يستمر النزاع - الذي يقترب من دخول عامه الثامن - في مفاقمة معاناة المدنيين ويهدد الاستقرار الإقليمي ويقوّض آفاق الحل السلمي".
وشدد المبعوث الخاص على "وجود حاجة ملحة لتأسيس عملية جامعة تعكس اتجاه هذا المسار المدمر وتوفر فرصا ومساحة للحوار على مستويات متعددة".
وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، كشف غروندبرغ خلال جلسة لمجلس الأمن عن "تطوير إطار عمل سيحدد خطته للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة"، مشيراً إلى "أن خطته تشكل إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع، فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية".