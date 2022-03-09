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https://arabic.sputniknews.com/20220309/قديروف-10-آلاف-متطوع-شيشاني-ينتظرون-أمرا-غير-الخربشة-على-الإنترنت-فيديو-1059663933.html
قديروف: 10 آلاف متطوع شيشاني ينتظرون أمرا غير الخربشة على الإنترنت... فيديو
قديروف: 10 آلاف متطوع شيشاني ينتظرون أمرا غير الخربشة على الإنترنت... فيديو
قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إن عدد المتطوعين الشيشانيين المستعدين لتنفيذ أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة بلغ عشرات الآلاف. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T09:56+0000
2022-03-09T09:58+0000
رصد عسكري
العالم
روسيا
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وأضاف في تعليقه على فيديو لقواته عبر قناته على "تلغرام": كل يوم، تنتظر الوحدات مثل هذا الأمر (يقصد بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا).وأضاف: "على عكس النازيين، لا يشن هؤلاء الرجال حربًا على الإنترنت، لأنهم مدربون على عدم الخربشة على لوحة المفاتيح، ولكن على الخربشة بأسلحة نارية حقيقية، علاوة على ذلك، بدقة متناهية".وتابع: "هؤلاء الرجال لا ينظرون إلى شاشة الهاتف المحمول، ولا يكتبون أشياء سيئة مبتذلة على الشبكات الاجتماعية، لكنهم يتقدمون بصمت وينفذون الأوامر في الحياة الواقعية، في ساحة المعركة".وختم قديروف: "إنهم مدربون على الشؤون العسكرية، وليس الثرثرة الفارغة. ولا يمكنهم الانتظار لإظهار أنفسهم في العمل في أقرب وقت ممكن".
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رصد عسكري, العالم, روسيا

قديروف: 10 آلاف متطوع شيشاني ينتظرون أمرا غير الخربشة على الإنترنت... فيديو

09:56 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 09:58 GMT 09.03.2022)
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики / الذهاب إلى بنك الصورجمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.
جمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إن عدد المتطوعين الشيشانيين المستعدين لتنفيذ أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة بلغ عشرات الآلاف.
وأضاف في تعليقه على فيديو لقواته عبر قناته على "تلغرام": كل يوم، تنتظر الوحدات مثل هذا الأمر (يقصد بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا).
وأضاف: "على عكس النازيين، لا يشن هؤلاء الرجال حربًا على الإنترنت، لأنهم مدربون على عدم الخربشة على لوحة المفاتيح، ولكن على الخربشة بأسلحة نارية حقيقية، علاوة على ذلك، بدقة متناهية".
وتابع: "هؤلاء الرجال لا ينظرون إلى شاشة الهاتف المحمول، ولا يكتبون أشياء سيئة مبتذلة على الشبكات الاجتماعية، لكنهم يتقدمون بصمت وينفذون الأوامر في الحياة الواقعية، في ساحة المعركة".
وختم قديروف: "إنهم مدربون على الشؤون العسكرية، وليس الثرثرة الفارغة. ولا يمكنهم الانتظار لإظهار أنفسهم في العمل في أقرب وقت ممكن".
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