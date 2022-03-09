https://arabic.sputniknews.com/20220309/قطار-مدرع-يحمل-مصريين-ومغاربة-من-أوكرانيا-إلى-روسيا-1059651679.html
قطار مدرع يحمل مصريين ومغاربة من أوكرانيا إلى روسيا
قطار مدرع يحمل مصريين ومغاربة من أوكرانيا إلى روسيا
لأول مرة منذ سنوات طويلة استقبلت شبه جزيرة القرم قطارا قادما من أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T06:36+0000
2022-03-09T06:36+0000
2022-03-09T06:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
شبه جزيرة القرم الروسية
روسيا
أخبار المغرب اليوم
مصر
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وكانت السلطات الأوكرانية قد أوقفت حركة القطارات من وإلى شبه جزيرة القرم بعد تغيير نظام الحكم في العاصمة الأوكرانية كييف عن طريق الانقلاب واستعادة القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014.وأخيرا استقبلت مدينة أرميانسك في شمال القرم قطارا وصل من أوكرانيا، وهو قطار مدرع مخصص لإجلاء المواطنين المدنيين من أوكرانيا، واستقلّه حوالي 250 شخصا، حسب تلفزيون القوات المسلحة الروسية، معظمهم أجانب من مصر وأذربيجان وباكستان والسويد وإيطاليا والبرازيل والهند والمغرب. وتم ترحيلهم من أوكرانيا إلى مكان آمن بشبه جزيرة القرم تحت حراسة أمنية من العسكريين الروس الذين يقومون بإجلاء الأجانب من مناطق العملية العسكرية الخاصة. وستقرر السلطات الروسية مسألة عودتهم إلى بلدانهم في أقرب وقت.وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها السلطات الأوكرانية لأغراض العدوان.
شبه جزيرة القرم الروسية
أخبار المغرب اليوم
مصر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, شبه جزيرة القرم الروسية, روسيا, أخبار المغرب اليوم, مصر
قطار مدرع يحمل مصريين ومغاربة من أوكرانيا إلى روسيا
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لأول مرة منذ سنوات طويلة استقبلت شبه جزيرة القرم قطارا قادما من أوكرانيا.
وكانت السلطات الأوكرانية قد أوقفت حركة القطارات من وإلى شبه جزيرة القرم بعد تغيير نظام الحكم في العاصمة الأوكرانية كييف عن طريق الانقلاب واستعادة القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014.
وأخيرا استقبلت مدينة أرميانسك في شمال القرم قطارا وصل من أوكرانيا، وهو قطار مدرع مخصص لإجلاء المواطنين المدنيين من أوكرانيا، واستقلّه حوالي 250 شخصا، حسب تلفزيون القوات المسلحة الروسية
، معظمهم أجانب من مصر وأذربيجان وباكستان والسويد وإيطاليا والبرازيل والهند والمغرب. وتم ترحيلهم من أوكرانيا إلى مكان آمن بشبه جزيرة القرم تحت حراسة أمنية من العسكريين الروس الذين يقومون بإجلاء الأجانب من مناطق العملية العسكرية الخاصة. وستقرر السلطات الروسية مسألة عودتهم إلى بلدانهم في أقرب وقت.
وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها السلطات الأوكرانية لأغراض العدوان.