https://arabic.sputniknews.com/20220309/لندن-وواشنطن-تجددان-رفضهما-إقامة-منطقة-حظر-طيران-فوق-أوكرانيا-1059691833.html
لندن وواشنطن تجددان رفضهما إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا
لندن وواشنطن تجددان رفضهما إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا
جددت لندن وواشنطن رفضهما مطالب أوكرانيا بإقامة منطقة حظر طيران فوقها، خشية اندلاع مواجهة بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا التي تجري عملية عسكرية هناك. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T18:20+0000
2022-03-09T18:20+0000
2022-03-09T18:20+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
الناتو
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ونظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن اليوم الأربعاء.وقالت تراس: "الطريقة المثلى للتصدي للتهديد هي مساعدة الأوكرانيين عبر منظومة الدفاع الجوي التي سنوفرها لهم، وفيما يخص منطقة حظر الطيران، فإن إنشاءها سيفضي لمواجهة مباشرة بين روسيا والناتو، وهذا ما لا نريده".من جانبه، قال بلينكن متفقا مع نظيرته البريطانية: "وجود طيارين أمريكيين في الأجواء الأوكرانية سيفضي لمواجهة مع روسيا، وسيصبح الأمر أكثر فتكا، وهذا لا في مصلحتنا ولا مصلحة أوكرانيا".وفيما يتعلق باقتراح بولندا بإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة عبر الولايات المتحدة، جدد بلينكن رفض واشنطن للمقترح.وقال وزير الخارجية الأمريكي في هذا الصدد: "اقتراح بولندا شائك، ويجب أن يتم العمل في ذلك الصدد بشكل حسن. يجب توخي الحذر، ولا يتضح لنا مبدأ عقلاني يدفعنا للقيام بذلك وفق تلك الصيغة".
https://arabic.sputniknews.com/20220304/زيلينسكي-حلف-الناتو-يرفض-عمدا-حظر-طيران-فوق-أوكرانيا-1059467494.html
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وزير الخارجية الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, الناتو
لندن وواشنطن تجددان رفضهما إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا
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جددت لندن وواشنطن رفضهما مطالب أوكرانيا بإقامة منطقة حظر طيران فوقها، خشية اندلاع مواجهة بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا التي تجري عملية عسكرية هناك.
القاهرة - سبوتنيك
. جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ونظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن اليوم الأربعاء.
وقالت تراس: "الطريقة المثلى للتصدي للتهديد هي مساعدة الأوكرانيين عبر منظومة الدفاع الجوي التي سنوفرها لهم، وفيما يخص منطقة حظر الطيران، فإن إنشاءها سيفضي لمواجهة مباشرة بين روسيا والناتو، وهذا ما لا نريده".
من جانبه، قال بلينكن متفقا مع نظيرته البريطانية: "وجود طيارين أمريكيين في الأجواء الأوكرانية سيفضي لمواجهة مع روسيا، وسيصبح الأمر أكثر فتكا، وهذا لا في مصلحتنا ولا مصلحة أوكرانيا".
وفيما يتعلق باقتراح بولندا بإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة عبر الولايات المتحدة، جدد بلينكن رفض واشنطن للمقترح.
وقال وزير الخارجية الأمريكي في هذا الصدد: "اقتراح بولندا شائك، ويجب أن يتم العمل في ذلك الصدد بشكل حسن. يجب توخي الحذر، ولا يتضح لنا مبدأ عقلاني يدفعنا للقيام بذلك وفق تلك الصيغة".