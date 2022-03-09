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https://arabic.sputniknews.com/20220309/مجلس-الوزراء-الألماني-لم-تكن-هناك-اتفاقيات-بشأن-توريد-طائرات-عسكرية-لأوكرانيا-من-برلين-1059676320.html
مجلس الوزراء الألماني: لم تكن هناك اتفاقيات بشأن توريد طائرات عسكرية لأوكرانيا من برلين
مجلس الوزراء الألماني: لم تكن هناك اتفاقيات بشأن توريد طائرات عسكرية لأوكرانيا من برلين
أعلن مجلس الوزراء الألماني أنه لا توجد اتفاقيات مع برلين بشأن توريد طائرات عسكرية إلى أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T13:18+0000
2022-03-09T13:18+0000
برلين
أخبار أوكرانيا
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وقال وولفغانغ بوشنر المتحدث باسم الحكومة الألمانية في إفادة صحفية، ردا على سؤال ذي صلة: "لا ينبغي أن يكون هناك موقف (من مجلس الوزراء الألماني)، لأنه لم يكن هناك اتفاق في هذا الصدد، كانت هناك بيانات تم الإدلاء بها، ولكن لم يكن هناك اتفاق دولي بشأن هذا، لذلك لا ينبغي أن نبدأ التفكير الافتراضي، كيف ينبغي أن نتصرف في هذا الوضع".وأضاف أنهم في برلين "لا يعلقون على إجراءات الحلفاء والشركاء"، واقترح أن يُسأل البنتاغون حول هذا الموضوع.
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برلين, أخبار أوكرانيا

مجلس الوزراء الألماني: لم تكن هناك اتفاقيات بشأن توريد طائرات عسكرية لأوكرانيا من برلين

13:18 GMT 09.03.2022
© AP Photo / Carsten Rehderطائرة ألمانية من نوع "تورنادو"
طائرة ألمانية من نوع تورنادو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Carsten Rehder
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أعلن مجلس الوزراء الألماني أنه لا توجد اتفاقيات مع برلين بشأن توريد طائرات عسكرية إلى أوكرانيا.
وقال وولفغانغ بوشنر المتحدث باسم الحكومة الألمانية في إفادة صحفية، ردا على سؤال ذي صلة: "لا ينبغي أن يكون هناك موقف (من مجلس الوزراء الألماني)، لأنه لم يكن هناك اتفاق في هذا الصدد، كانت هناك بيانات تم الإدلاء بها، ولكن لم يكن هناك اتفاق دولي بشأن هذا، لذلك لا ينبغي أن نبدأ التفكير الافتراضي، كيف ينبغي أن نتصرف في هذا الوضع".
وأضاف أنهم في برلين "لا يعلقون على إجراءات الحلفاء والشركاء"، واقترح أن يُسأل البنتاغون حول هذا الموضوع.
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