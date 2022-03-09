https://arabic.sputniknews.com/20220309/مجلس-الوزراء-الألماني-لم-تكن-هناك-اتفاقيات-بشأن-توريد-طائرات-عسكرية-لأوكرانيا-من-برلين-1059676320.html
مجلس الوزراء الألماني: لم تكن هناك اتفاقيات بشأن توريد طائرات عسكرية لأوكرانيا من برلين
مجلس الوزراء الألماني: لم تكن هناك اتفاقيات بشأن توريد طائرات عسكرية لأوكرانيا من برلين
أعلن مجلس الوزراء الألماني أنه لا توجد اتفاقيات مع برلين بشأن توريد طائرات عسكرية إلى أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T13:18+0000
2022-03-09T13:18+0000
2022-03-09T13:18+0000
برلين
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101751/10/1017511041_0:135:2753:1684_1920x0_80_0_0_d98effbbc6e6526818c5c7b4ee74968e.jpg
وقال وولفغانغ بوشنر المتحدث باسم الحكومة الألمانية في إفادة صحفية، ردا على سؤال ذي صلة: "لا ينبغي أن يكون هناك موقف (من مجلس الوزراء الألماني)، لأنه لم يكن هناك اتفاق في هذا الصدد، كانت هناك بيانات تم الإدلاء بها، ولكن لم يكن هناك اتفاق دولي بشأن هذا، لذلك لا ينبغي أن نبدأ التفكير الافتراضي، كيف ينبغي أن نتصرف في هذا الوضع".وأضاف أنهم في برلين "لا يعلقون على إجراءات الحلفاء والشركاء"، واقترح أن يُسأل البنتاغون حول هذا الموضوع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101751/10/1017511041_165:0:2589:1818_1920x0_80_0_0_1f16d665b308b906232e21a075bcf8e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
برلين, أخبار أوكرانيا
مجلس الوزراء الألماني: لم تكن هناك اتفاقيات بشأن توريد طائرات عسكرية لأوكرانيا من برلين
تابعنا عبر
أعلن مجلس الوزراء الألماني أنه لا توجد اتفاقيات مع برلين بشأن توريد طائرات عسكرية إلى أوكرانيا.
وقال وولفغانغ بوشنر المتحدث باسم الحكومة الألمانية في إفادة صحفية، ردا على سؤال ذي صلة: "لا ينبغي أن يكون هناك موقف (من مجلس الوزراء الألماني)، لأنه لم يكن هناك اتفاق في هذا الصدد، كانت هناك بيانات تم الإدلاء بها، ولكن لم يكن هناك اتفاق دولي بشأن هذا، لذلك لا ينبغي أن نبدأ التفكير الافتراضي، كيف ينبغي أن نتصرف في هذا الوضع".
وأضاف أنهم في برلين "لا يعلقون على إجراءات الحلفاء والشركاء"، واقترح أن يُسأل البنتاغون حول هذا الموضوع.