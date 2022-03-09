عربي
الأمم المتحدة: لا نستطيع تأكيد البيانات المتعلقة بتطوير أسلحة في المختبرات البيولوجية الأوكرانية
https://arabic.sputniknews.com/20220309/مندوب-إيران-في-فيينا-البرنامج-النووي-السري-الإسرائيلي-يهدد-السلم-والأمن-الإقليميين-1059690355.html
مندوب إيران في فيينا: البرنامج النووي السري الإسرائيلي يهدد السلم والأمن الإقليميين
مندوب إيران في فيينا: البرنامج النووي السري الإسرائيلي يهدد السلم والأمن الإقليميين
قال رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، محمد رضا غائبي، اليوم الأربعاء، إن البرنامج النووي السري للكيان الصهيوني يشكل تهديدا خطيرا ومستديما للسلم والأمن... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T17:46+0000
2022-03-09T17:46+0000
إسرائيل
إيران
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102764/68/1027646896_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_f5f5426076e13c4929ae54761b7b81fa.jpg
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريح غائبي جاء خلال اجتماع مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، وذلك خلال تعليقه على مزاعم المندوب الإسرائيلي بشأن موضوع تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران، والتهديد بأن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة ضد برنامج إيران النووي السلمي.وذكر المسؤول الإيراني أن إسرائيل ومنذ إنشائها ترتكب العديد من الجرائم على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن المشاركين في الاجتماع استمعوا إلى ما أسماه بـ"تخرصات مندوب الكيان الذي ليس عضوا حتى في معاهدة الحد من الانتشار النووي" (الـ ان – بي –تي)"، خلافا لتأكيد المجتمع الدولي ضرورة ضم إسرائيل إلى هذه الاتفاقية الدولية.واستطرد رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، بأن "الكيان الصهيوني لم يكتف بعدم الانضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي فحسب، وإنما يواصل توسيع برامجه النووية العسكرية، ما يشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين".وأكد رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، محمد رضا غائبي، أن إسرائيل تستغل عدم رصد برامجها النووية وتخزينها الأسلحة النووية لارتكاب أنواع الجرائم في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/أبو-الغيط-يجدد-مطالبته-بانضمام-إسرائيل-إلى-معاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية-1059619394.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102764/68/1027646896_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_9372dbf935d4e0545ae310cffe913f4c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, إيران, أخبار العالم الآن

مندوب إيران في فيينا: البرنامج النووي السري الإسرائيلي يهدد السلم والأمن الإقليميين

17:46 GMT 09.03.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZمفاعل ديمونة الإسرائيلي
مفاعل ديمونة الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
تابعنا عبرGoogle news
قال رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، محمد رضا غائبي، اليوم الأربعاء، إن البرنامج النووي السري للكيان الصهيوني يشكل تهديدا خطيرا ومستديما للسلم والأمن الإقليميين.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريح غائبي جاء خلال اجتماع مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، وذلك خلال تعليقه على مزاعم المندوب الإسرائيلي بشأن موضوع تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران، والتهديد بأن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة ضد برنامج إيران النووي السلمي.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يستقبل روبرت فلويد السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
أبو الغيط يجدد مطالبته بانضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
أمس, 12:58 GMT
وذكر المسؤول الإيراني أن إسرائيل ومنذ إنشائها ترتكب العديد من الجرائم على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن المشاركين في الاجتماع استمعوا إلى ما أسماه بـ"تخرصات مندوب الكيان الذي ليس عضوا حتى في معاهدة الحد من الانتشار النووي" (الـ ان – بي –تي)"، خلافا لتأكيد المجتمع الدولي ضرورة ضم إسرائيل إلى هذه الاتفاقية الدولية.
واستطرد رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، بأن "الكيان الصهيوني لم يكتف بعدم الانضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي فحسب، وإنما يواصل توسيع برامجه النووية العسكرية، ما يشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين".
وأكد رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، محمد رضا غائبي، أن إسرائيل تستغل عدم رصد برامجها النووية وتخزينها الأسلحة النووية لارتكاب أنواع الجرائم في العالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала