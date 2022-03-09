https://arabic.sputniknews.com/20220309/مندوب-إيران-في-فيينا-البرنامج-النووي-السري-الإسرائيلي-يهدد-السلم-والأمن-الإقليميين-1059690355.html
مندوب إيران في فيينا: البرنامج النووي السري الإسرائيلي يهدد السلم والأمن الإقليميين
مندوب إيران في فيينا: البرنامج النووي السري الإسرائيلي يهدد السلم والأمن الإقليميين
قال رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، محمد رضا غائبي، اليوم الأربعاء، إن البرنامج النووي السري للكيان الصهيوني يشكل تهديدا خطيرا ومستديما للسلم والأمن... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T17:46+0000
2022-03-09T17:46+0000
2022-03-09T17:46+0000
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريح غائبي جاء خلال اجتماع مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، وذلك خلال تعليقه على مزاعم المندوب الإسرائيلي بشأن موضوع تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران، والتهديد بأن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة ضد برنامج إيران النووي السلمي.وذكر المسؤول الإيراني أن إسرائيل ومنذ إنشائها ترتكب العديد من الجرائم على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن المشاركين في الاجتماع استمعوا إلى ما أسماه بـ"تخرصات مندوب الكيان الذي ليس عضوا حتى في معاهدة الحد من الانتشار النووي" (الـ ان – بي –تي)"، خلافا لتأكيد المجتمع الدولي ضرورة ضم إسرائيل إلى هذه الاتفاقية الدولية.واستطرد رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، بأن "الكيان الصهيوني لم يكتف بعدم الانضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي فحسب، وإنما يواصل توسيع برامجه النووية العسكرية، ما يشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين".وأكد رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، محمد رضا غائبي، أن إسرائيل تستغل عدم رصد برامجها النووية وتخزينها الأسلحة النووية لارتكاب أنواع الجرائم في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/أبو-الغيط-يجدد-مطالبته-بانضمام-إسرائيل-إلى-معاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية-1059619394.html
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إسرائيل, إيران, أخبار العالم الآن
مندوب إيران في فيينا: البرنامج النووي السري الإسرائيلي يهدد السلم والأمن الإقليميين
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قال رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، محمد رضا غائبي، اليوم الأربعاء، إن البرنامج النووي السري للكيان الصهيوني يشكل تهديدا خطيرا ومستديما للسلم والأمن الإقليميين.
وأفادت وكالة إرنا،
مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريح غائبي جاء خلال اجتماع مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، وذلك خلال تعليقه على مزاعم المندوب الإسرائيلي بشأن موضوع تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران، والتهديد بأن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة ضد برنامج إيران النووي السلمي.
وذكر المسؤول الإيراني أن إسرائيل ومنذ إنشائها ترتكب العديد من الجرائم على الصعيد الدولي
، مشيرا إلى أن المشاركين في الاجتماع استمعوا إلى ما أسماه بـ"تخرصات مندوب الكيان الذي ليس عضوا حتى في معاهدة الحد من الانتشار النووي" (الـ ان – بي –تي)"، خلافا لتأكيد المجتمع الدولي ضرورة ضم إسرائيل إلى هذه الاتفاقية الدولية.
واستطرد رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، بأن "الكيان الصهيوني لم يكتف بعدم الانضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي فحسب
، وإنما يواصل توسيع برامجه النووية العسكرية، ما يشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين".
وأكد رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، محمد رضا غائبي، أن إسرائيل تستغل عدم رصد برامجها النووية وتخزينها الأسلحة النووية لارتكاب أنواع الجرائم في العالم.