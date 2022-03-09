https://arabic.sputniknews.com/20220309/نولاند-تقيم-إمكانية-إنشاء-قبة-حديدية-فوق-أوكرانيا-1059653416.html
نولاند تقيم إمكانية إنشاء "قبة حديدية" فوق أوكرانيا
نولاند تقيم إمكانية إنشاء "قبة حديدية" فوق أوكرانيا
أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن ظهور نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية في أوكرانيا يتطلب الكثير من الإعداد والتدريب، وتدرس الولايات... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T07:08+0000
2022-03-09T07:08+0000
2022-03-09T07:19+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت نولاند في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "سأتحدث فقط عن نظام القبة الحديدية. لا يمكنك أن تصفق بأصابعك حتى يظهر، فهذا يتطلب تدريبًا، والقدرة على الاستبدال وما إلى ذلك. ولكن هناك أشياء أخرى من قائمتنا وقائمتهم، نعتقد أنها ستساعد".وأشارت إلى أن الإجابة الأكثر تفصيلاً ستتطلب اجتماعا مغلقا، ووعدت بتقديم مثل هذه المعلومات في وضع سري. وأشارت نولاند إلى أنه يتم تزويد أوكرانيا بعدد كبير من الرادارات المضادة للبطاريات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
نولاند تقيم إمكانية إنشاء "قبة حديدية" فوق أوكرانيا
07:08 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 07:19 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن ظهور نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية في أوكرانيا يتطلب الكثير من الإعداد والتدريب، وتدرس الولايات المتحدة طرقًا أخرى للمساعدة العسكرية.
وقالت نولاند في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "سأتحدث فقط عن نظام القبة الحديدية. لا يمكنك أن تصفق بأصابعك حتى يظهر، فهذا يتطلب تدريبًا، والقدرة على الاستبدال وما إلى ذلك. ولكن هناك أشياء أخرى من قائمتنا وقائمتهم، نعتقد أنها ستساعد".
وأشارت إلى أن الإجابة الأكثر تفصيلاً ستتطلب اجتماعا مغلقا، ووعدت بتقديم مثل هذه المعلومات في وضع سري. وأشارت نولاند إلى أنه يتم تزويد أوكرانيا بعدد كبير من الرادارات المضادة للبطاريات.