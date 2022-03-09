https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-خارجية-حكومة-طالبان-يتوجه-إلى-تركيا-للمشاركة-في-منتدى-أنطاليا-الدبلوماسي-1059666385.html
وزير خارجية حكومة طالبان يتوجه إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
وزير خارجية حكومة طالبان يتوجه إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
غادر وفد برئاسة وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة، أمير خان متقي، إلى تركيا، اليوم الأربعاء، بدعوة من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، حسبما ذكرت وسائل... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:39+0000
2022-03-09T10:39+0000
2022-03-09T10:39+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
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وذكرت إذاعة "طلوع نيوز" الأفغانية أن متقي سيشارك في منتدى أنطاليا للدبلوماسية في الفترة من 11 إلى 13 مارس/ آذار. ويجمع المنتدى حوالي 2000 مشارك في مدينة أنطاليا التركية بهدف مناقشة القضايا العالمية والتصدي للتحديات الدولية في سياق عدة اجتماعات.منذ أن استولت حركة طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على أفغانستان في الخريف الماضي، حذرت المنظمات الدولية مرارًا من تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وشكلت حركة "طالبان" حكومة مؤقتة برئاسة محمد حسن أخوند في أوائل سبتمبر، لكن هذه الحكومة لم يتم الاعتراف بها دوليا. ومع ذلك، أعربت بعض المنظمات والدول عن استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم
وزير خارجية حكومة طالبان يتوجه إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
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غادر وفد برئاسة وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة، أمير خان متقي، إلى تركيا، اليوم الأربعاء، بدعوة من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أفغانية، نقلاً عن وزارة الخارجية.
وذكرت إذاعة "طلوع نيوز
" الأفغانية أن متقي سيشارك في منتدى أنطاليا للدبلوماسية في الفترة من 11 إلى 13 مارس/ آذار.
ويجمع المنتدى حوالي 2000 مشارك في مدينة أنطاليا التركية بهدف مناقشة القضايا العالمية والتصدي للتحديات الدولية في سياق عدة اجتماعات.
منذ أن استولت حركة طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على أفغانستان في الخريف الماضي، حذرت المنظمات الدولية مرارًا من تدهور الوضع الإنساني في البلاد.
وشكلت حركة "طالبان" حكومة مؤقتة برئاسة محمد حسن أخوند في أوائل سبتمبر، لكن هذه الحكومة لم يتم الاعتراف بها دوليا. ومع ذلك، أعربت بعض المنظمات والدول عن استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.