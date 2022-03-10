الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من نشطاء "حماس" في رام الله
© AFP 2022 / SAID KHATIBعناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
© AFP 2022 / SAID KHATIB
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عددا من نشطاء حركة حماس في مدينة رام في الضفة الغربية.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه في ضوء معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة متواصلة، قامت قوات الجيش بحملة عسكرية في منطقة رام الله.
شنت قوات جيش الدفاع أمس حملة عسكرية في منطقة #رام_الله شملت اعتقال عدد من نشطاء #حماس في ضوء معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة متواصلة لنشاطات المدعو #خالد_نجار رئيس لجنة رام الله في ما يعرف بمقر الضفة لحماس داخل قطاع عزة. https://t.co/spTYdhXciX— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 10, 2022
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحملة الإسرائيلية شملت اعتقال عدد من نشطاء حماس، بزعم أنه تم تفعيلهم وتوجيههم من قطاع غزة لتفعيل نشاطات الحركة ضد المستوطنين في الضفة الغربية.
כוחות צה"ל עצרו תשתית טרור של חמאס במרחב רמאללה, שעמדה בקשר עם בכיר בחמאס מרצועת עזה שניהל את פעילותם. דובר צה"ל בערבית, סא"ל אביחי אדרעי: "מידע מודיעיני מדויק הוביל לגל המעצרים, מדובר באנשים שהופעלו על ידי מפקדת הגדה המערבית של חמאס עזה"@Doron_Kadosh— גלצ (@GLZRadio) March 10, 2022
وادعى أدرعي أن نشطاء حركة حماس الذين تم اعتقالهم في رام الله، كانوا على اتصال مع أحد نشطاء حماس في قطاع غزة، ويدعى خالد نجار، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد نشاطات الحركة وأي جهة تحاول المساس بأمن مواطني إسرائيل.