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الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من نشطاء "حماس" في رام الله
الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من نشطاء "حماس" في رام الله
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عددا من نشطاء حركة حماس في مدينة رام في الضفة الغربية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T14:54+0000
2022-03-10T14:54+0000
إسرائيل
حركة حماس
العالم العربي
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه في ضوء معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة متواصلة، قامت قوات الجيش بحملة عسكرية في منطقة رام الله.وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحملة الإسرائيلية شملت اعتقال عدد من نشطاء حماس، بزعم أنه تم تفعيلهم وتوجيههم من قطاع غزة لتفعيل نشاطات الحركة ضد المستوطنين في الضفة الغربية.وادعى أدرعي أن نشطاء حركة حماس الذين تم اعتقالهم في رام الله، كانوا على اتصال مع أحد نشطاء حماس في قطاع غزة، ويدعى خالد نجار، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد نشاطات الحركة وأي جهة تحاول المساس بأمن مواطني إسرائيل.
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إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من نشطاء "حماس" في رام الله

14:54 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / SAID KHATIBعناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
عناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / SAID KHATIB
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اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عددا من نشطاء حركة حماس في مدينة رام في الضفة الغربية.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه في ضوء معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة متواصلة، قامت قوات الجيش بحملة عسكرية في منطقة رام الله.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحملة الإسرائيلية شملت اعتقال عدد من نشطاء حماس، بزعم أنه تم تفعيلهم وتوجيههم من قطاع غزة لتفعيل نشاطات الحركة ضد المستوطنين في الضفة الغربية.
وادعى أدرعي أن نشطاء حركة حماس الذين تم اعتقالهم في رام الله، كانوا على اتصال مع أحد نشطاء حماس في قطاع غزة، ويدعى خالد نجار، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد نشاطات الحركة وأي جهة تحاول المساس بأمن مواطني إسرائيل.
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