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https://arabic.sputniknews.com/20220310/الرياض-وموسكو-قد-تشهدان-انطلاق-أول-رحلة-جوية-في-الأيام-المقبلة-1059738979.html
الرياض وموسكو قد تشهدان انطلاق أول رحلة جوية في الأيام المقبلة
الرياض وموسكو قد تشهدان انطلاق أول رحلة جوية في الأيام المقبلة
عرض الموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودية، قائمة الوجهات الجديدة من ضمنها العاصمة الروسية موسكو. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T17:47+0000
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وكُتب على الموقع: "الهندسة المعمارية الجميلة المهيبة، وقائمة طويلة من المتاحف ذات الأهمية الثقافية، والتاريخ العريق، تعد موسكو المكان المناسب للزيارة إذا كنت تبحث عن وجهة جمالية مبهجة ومذهلة".وكان من المقرر إطلاق المسار المباشر بين البلدين في يوليو/ تموز المقبل، لكن الوضع الحالي أدى إلى تسريع إطلاق الرحلات المباشرة.
https://arabic.sputniknews.com/20210418/الخطوط-السعودية-تعلن-موعد-الاستئناف-الكامل-لرحلاتها-الدولية-1048723725.html
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العالم العربي, روسيا, السعودية, الخطوط الجوية السعودية

الرياض وموسكو قد تشهدان انطلاق أول رحلة جوية في الأيام المقبلة

17:47 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 17:49 GMT 10.03.2022)
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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عرض الموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودية، قائمة الوجهات الجديدة من ضمنها العاصمة الروسية موسكو.
وكُتب على الموقع: "الهندسة المعمارية الجميلة المهيبة، وقائمة طويلة من المتاحف ذات الأهمية الثقافية، والتاريخ العريق، تعد موسكو المكان المناسب للزيارة إذا كنت تبحث عن وجهة جمالية مبهجة ومذهلة".
وكان من المقرر إطلاق المسار المباشر بين البلدين في يوليو/ تموز المقبل، لكن الوضع الحالي أدى إلى تسريع إطلاق الرحلات المباشرة.
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