https://arabic.sputniknews.com/20220310/الرياض-وموسكو-قد-تشهدان-انطلاق-أول-رحلة-جوية-في-الأيام-المقبلة-1059738979.html
الرياض وموسكو قد تشهدان انطلاق أول رحلة جوية في الأيام المقبلة
الرياض وموسكو قد تشهدان انطلاق أول رحلة جوية في الأيام المقبلة
عرض الموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودية، قائمة الوجهات الجديدة من ضمنها العاصمة الروسية موسكو. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T17:47+0000
2022-03-10T17:47+0000
2022-03-10T17:49+0000
العالم العربي
روسيا
السعودية
الخطوط الجوية السعودية
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وكُتب على الموقع: "الهندسة المعمارية الجميلة المهيبة، وقائمة طويلة من المتاحف ذات الأهمية الثقافية، والتاريخ العريق، تعد موسكو المكان المناسب للزيارة إذا كنت تبحث عن وجهة جمالية مبهجة ومذهلة".وكان من المقرر إطلاق المسار المباشر بين البلدين في يوليو/ تموز المقبل، لكن الوضع الحالي أدى إلى تسريع إطلاق الرحلات المباشرة.
https://arabic.sputniknews.com/20210418/الخطوط-السعودية-تعلن-موعد-الاستئناف-الكامل-لرحلاتها-الدولية-1048723725.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, السعودية, الخطوط الجوية السعودية
الرياض وموسكو قد تشهدان انطلاق أول رحلة جوية في الأيام المقبلة
17:47 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 17:49 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
عرض الموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودية، قائمة الوجهات الجديدة من ضمنها العاصمة الروسية موسكو.
وكُتب على الموقع
: "الهندسة المعمارية الجميلة المهيبة، وقائمة طويلة من المتاحف ذات الأهمية الثقافية، والتاريخ العريق، تعد موسكو المكان المناسب للزيارة إذا كنت تبحث عن وجهة جمالية مبهجة ومذهلة".
وكان من المقرر إطلاق المسار المباشر بين البلدين في يوليو/ تموز المقبل، لكن الوضع الحالي أدى إلى تسريع إطلاق الرحلات
المباشرة.