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السعودية: تعرض مصفاة الرياض لهجوم بطائرة مسيرة ولا تأثير على الإمدادات
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السعودية: تعرض مصفاة الرياض لهجوم بطائرة مسيرة ولا تأثير على الإمدادات
السعودية: تعرض مصفاة الرياض لهجوم بطائرة مسيرة ولا تأثير على الإمدادات
10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T22:19+0000
2022-03-10T22:19+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
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السعودية

السعودية: تعرض مصفاة الرياض لهجوم بطائرة مسيرة ولا تأثير على الإمدادات

22:19 GMT 10.03.2022
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