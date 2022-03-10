https://arabic.sputniknews.com/20220310/السعودية-تعرض-مصفاة-الرياض-لهجوم-بطائرة-مسيرة-ولا-تأثير-على-الإمدادات-1059744737.html
السعودية: تعرض مصفاة الرياض لهجوم بطائرة مسيرة ولا تأثير على الإمدادات
السعودية: تعرض مصفاة الرياض لهجوم بطائرة مسيرة ولا تأثير على الإمدادات
10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T22:19+0000
2022-03-10T22:19+0000
2022-03-10T22:19+0000
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