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لافروف: بحثت مع كوليبا إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي، والرئيس الروسي لا يرفض الاتصالات أبدا
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https://arabic.sputniknews.com/20220310/انتهاء-لقاء-لافروف-وكوليبا-بعد-مباحثات-دامت-لساعة-ونصف-1059709505.html
مؤتمر صحفي للافروف بعد انتهاء المباحثات مع كوليبا في أنطاليا
مؤتمر صحفي للافروف بعد انتهاء المباحثات مع كوليبا في أنطاليا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في تركيا بانتهاء لقاء لافروف وكوليبا بعد مباحثات دامت ساعة ونصف الساعة. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
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2022-03-10T10:28+0000
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العملية العسكرية لحماية دونباس
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وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي

مؤتمر صحفي للافروف بعد انتهاء المباحثات مع كوليبا في أنطاليا

09:58 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 10:28 GMT 10.03.2022)
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يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في تركيا بانتهاء لقاء لافروف وكوليبا بعد مباحثات دامت ساعة ونصف الساعة.
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10:23 GMT 10.03.2022
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10:04 GMT 10.03.2022
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