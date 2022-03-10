مؤتمر صحفي للافروف بعد انتهاء المباحثات مع كوليبا في أنطاليا

يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في تركيا بانتهاء لقاء لافروف وكوليبا بعد مباحثات دامت ساعة ونصف الساعة.
10:27 GMT 10.03.2022
لافروف: لا تملك روسيا بيانات عن استخدام الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا
10:26 GMT 10.03.2022
لافروف: مفاوضات بوتين وزيلينسكي لا يجب أن تكون مجرد لقاء وصورة
10:23 GMT 10.03.2022
لافروف: بحثت مع كوليبا إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي والرئيس الروسي لا يرفض الاتصالات أبدا
10:20 GMT 10.03.2022
لافروف روسيا ترغب في أن تكون أوكرانيا حيادية، ومستعدة لبحث ضمانات أمنها
10:19 GMT 10.03.2022
لافروف: وسائل الإعلام الأجنبية تتلاعب بالمعلومات حول قصف روسيا للمدن ودار الولادة في مدينة ماريوبول
10:16 GMT 10.03.2022
لافروف: روسيا لا تريد أن تكون أوكرانيا دولة مسلحة
10:13 GMT 10.03.2022
لافروف يعرب عن انزعاج بلاده من الأنشطة الأمريكية في أوكرانيا وإنتاج مسببات الأمراض التي يمكن استخدامها كسلاح كيميائي
10:11 GMT 10.03.2022
وزير الخارجية الروسية: تزويد أوكرانيا بالأسلحة أمر خطير للغاية
10:09 GMT 10.03.2022
لافروف: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة
10:08 GMT 10.03.2022
لافروف: روسيا تعتزم إجراء مفاوضات جدية مع أوكرانيا في بيلاروس
10:06 GMT 10.03.2022
لافروف: روسيا تؤكد أن مبادرة الممرات الإنسانية في أوكرانيا لا تزال سارية
10:04 GMT 10.03.2022
لافروف: لا يوجد بديل للمفاوضات مع أوكرانيا في بيلاروسيا
10:04 GMT 10.03.2022
لافروف: موسكو تؤيد إجراء أي اتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية وتطوير سبل الخروج منها