جاويش أوغلو: بوتين وزيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا ونحن مستعدون لاستضافة المفاوضات.

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عقب المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، عن أمله في إحلال السلام في المنطقة، مضيفا أن تركيا ستواصل بذل الجهود في مجال الدبلوماسية.
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11:48 GMT 10.03.2022
جاويش أوغلو: الموت يزداد وينتشر وهناك حاجة لإخراج المدنيين وانقاذهم، وهذا يتطلب هدنة عاجلة في أوكرانيا.
11:48 GMT 10.03.2022
أكد أوغلو أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وزيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا، معربا عن استعداد بلاده استضافة المفاوضات إذا ما قرر البلدان مواصلتها، خاصة وأن هناك قرارات يحب اتخاذها على مستوى الزعماء، على حد تعبيره.
11:47 GMT 10.03.2022
شدد وزير الخارجية التركي على ضرورة عدم توقع حدوث معجزة في لقاء واحد، ومشيرا لضرورة الحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفتح الممرات الإنسانية.
11:46 GMT 10.03.2022
جاويش أوغلو: بالطبع لا يمكننا القول أن كل المشاكل تم حلها ولكن هذه بداية، ووجود الوزيرين يمثل أملا إيجابيا في حلحلة الأزمة.
11:36 GMT 10.03.2022
جاويش أوغلو: لم يكن هناك توترات في الحديث بين الجانبين الروسي والأوكراني خلال محادثات.