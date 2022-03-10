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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220310/بث-مباشر-مؤتمر-صحفي-لجاويش-أوغلو-عقب-المحادثات-بين-وزيري-خارجية-روسيا-وأوكرانيا-1059717549.html
جاويش أوغلو: بوتين وزيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا ونحن مستعدون لاستضافة المفاوضات
جاويش أوغلو: بوتين وزيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا ونحن مستعدون لاستضافة المفاوضات
أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عقب المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، عن أمله في إحلال السلام في المنطقة، مضيفا أن تركيا ستواصل بذل... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو بعد لقاء سيرغي لافروف مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

جاويش أوغلو: بوتين وزيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا ونحن مستعدون لاستضافة المفاوضات

11:28 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 10.03.2022)
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أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عقب المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، عن أمله في إحلال السلام في المنطقة، مضيفا أن تركيا ستواصل بذل الجهود في مجال الدبلوماسية.
الجديد أولاًالقديم أولاً
11:48 GMT 10.03.2022
جاويش أوغلو: الموت يزداد وينتشر وهناك حاجة لإخراج المدنيين وانقاذهم، وهذا يتطلب هدنة عاجلة في أوكرانيا.
11:48 GMT 10.03.2022
أكد أوغلو أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وزيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا، معربا عن استعداد بلاده استضافة المفاوضات إذا ما قرر البلدان مواصلتها، خاصة وأن هناك قرارات يحب اتخاذها على مستوى الزعماء، على حد تعبيره.
11:47 GMT 10.03.2022
شدد وزير الخارجية التركي على ضرورة عدم توقع حدوث معجزة في لقاء واحد، ومشيرا لضرورة الحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفتح الممرات الإنسانية.
11:46 GMT 10.03.2022
جاويش أوغلو: بالطبع لا يمكننا القول أن كل المشاكل تم حلها ولكن هذه بداية، ووجود الوزيرين يمثل أملا إيجابيا في حلحلة الأزمة.
11:36 GMT 10.03.2022
جاويش أوغلو: لم يكن هناك توترات في الحديث بين الجانبين الروسي والأوكراني خلال محادثات.
11:30 GMT 10.03.2022
جاويش أوغلو: بوتين وزيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا ونحن مستعدون لاستضافة المفاوضات.
11:30 GMT 10.03.2022
جاويش أوغلو: هناك ثقة بين الجانبين الروسي والأوكراني وهو ما سيسهل اللقاءات في الأيام المقبلة.
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