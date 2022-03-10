https://arabic.sputniknews.com/20220310/مسؤول-أمريكا-تقيد-الوصول-إلى-التكنولوجيا-في-كوريا-الشمالية-بعد-اختبارات-الصواريخ-الباليستية-1059743817.html

مسؤول: أمريكا تقيد الوصول إلى التكنولوجيا في كوريا الشمالية بعد اختبارات الصواريخ الباليستية

مسؤول: أمريكا تقيد الوصول إلى التكنولوجيا في كوريا الشمالية بعد اختبارات الصواريخ الباليستية

أعلن مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن أنها ستفرض قيود جديدة على وصول ‏كوريا الشمالية إلى التكنولوجيا، التي يمكن أن تساعد في تطوير برامج... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T21:30+0000

2022-03-10T21:30+0000

2022-03-10T21:30+0000

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال: "ستعلن وزارة الخزانة غدا الجمعة إجراءات جديدة للمساعدة في منع كوريا الديمقراطية من الوصول إلى المواد والتكنولوجيا الأجنبية التي تمكنها من تطوير برامج الأسلحة المحظورة".وأوضح المسؤول البارز في وزارة الخزانة الأمريكية أن "هذه الإجراءات تهدف إلى إظهار كوريا الشمالية بوضوح أن مثل هذه الأنشطة لها عواقب لن يقبلها المجتمع الدولي كالمعتاد".وفي يوم السبت الماضي، أطلقت كوريا الشمالية السرية صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، وهو الاستعراض التاسع للقوة خلال العام الحالي، وفقا لجيش كوريا الجنوبية.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الصاروخ الذي أُطلق من منطقة سونان في بيونغ يانغ، طار حوالي 270 كيلو مترا على ارتفاع 560 كيلو متر.وجاءت التجربة وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تطلق صاروخا بعيد المدى تحت ستار إطلاق صاروخ فضائي.وقالت كوريا الشمالية في السابق إنها سعت إلى وضع الأقمار الصناعية في المدار كجزء من برنامج تطوير الفضاء "السلمي"، بينما اعتبرته أمريكا وحلفائها جزءا من جهود إتقان تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.ويقول مراقبون إن أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية، والتي أعقبت تجربة مماثلة الأسبوع الماضي، قد تكون مقدمة للاستعدادات لإطلاق صاروخ بعيد المدى، وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي مع أمريكا.وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، وأعلنت في اليوم التالي أنها أجرت "اختبارا مهما" لتأكيد دقة "نظام التصوير ونظام نقل البيانات وأجهزة التحكم في الموقف" لتطوير قمر صناعي للاستطلاع.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/زعيم-كوريا-الشمالية-تطوير-الأقمار-الصناعية-لجمع-معلومات-عن-الجيش-الأمريكي-والجيوش-الخادمة-له-1059742898.html

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