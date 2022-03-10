https://arabic.sputniknews.com/20220310/منظمة-الصحة-العالمية-تقارن-الأزمة-في-أوكرانيا-بصراع-العالم-مع-الفناء-1059723844.html
منظمة الصحة العالمية تقارن الأزمة في أوكرانيا بصراع العالم مع الفناء
منظمة الصحة العالمية تقارن الأزمة في أوكرانيا بصراع العالم مع الفناء
أعلن مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، اليوم الخميس، أن الأزمة في أوكرانيا باتت مشهدا يبدو كصراع العالم مع الفناء. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:12+0000
2022-03-10T13:12+0000
2022-03-10T13:12+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050269548_0:371:2980:2047_1920x0_80_0_0_82ba170b1df5fb4f33ba84ad426bff1f.jpg
وقال مايكل رايان خلال مؤتمره الصحفي، إن "الأزمة في أوكرانيا تهدد بزيادة حادة في الإصابات، بالإضافة إلى نقص الغذاء وازدياد الأمراض المعدية.وشدد ريان على أن هذه المواقف تحدث طوال الوقت في جميع مناطق العالم، حيث توجد صراعات أو فيضانات أو تسونامي أو غيرها من الكوارث المناخية المدمرة.وتابع ريان، قائلا: "الصور التي يشاهدها الناس الآن، شاهدناها منذ عقود في جميع أنحاء العالم والحقيقة هي أن الظروف التي نراها في أوكرانيا مثالية لانتشار الأمراض المعدية، لا يهم إذا كان فيروس كورونا المستجد أو شلل الأطفال أو الحصبة أو الكوليرا".وفقًا لممثل منظمة الصحة العالمية، فإن الأزمة الصحية في أوكرانيا تزداد سوءًا، حيث تم التخلي عن العديد من المستشفيات في المدن ولا تتاح للسلطات فرصة صيانة بنيتها التحتية وتوفير الكهرباء والوقود.وخلص رايان، قائلا: "أود أن أقول إننا نحاول الآن تضميد الجراح وأعتقد أن العالم يجب أن يفتح عينيه على ما يحصل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050269548_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_426de76fa6d81ccd4cbabaa24e799dc6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
منظمة الصحة العالمية تقارن الأزمة في أوكرانيا بصراع العالم مع الفناء
تابعنا عبر
أعلن مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، اليوم الخميس، أن الأزمة في أوكرانيا باتت مشهدا يبدو كصراع العالم مع الفناء.
وقال مايكل رايان خلال مؤتمره الصحفي، إن "الأزمة في أوكرانيا تهدد بزيادة حادة في الإصابات، بالإضافة إلى نقص الغذاء وازدياد الأمراض المعدية.
وشدد ريان على أن هذه المواقف تحدث طوال الوقت في جميع مناطق العالم، حيث توجد صراعات أو فيضانات أو تسونامي أو غيرها من الكوارث المناخية المدمرة.
وتابع ريان، قائلا: "الصور التي يشاهدها الناس الآن، شاهدناها منذ عقود في جميع أنحاء العالم والحقيقة هي أن الظروف التي نراها في أوكرانيا مثالية لانتشار الأمراض المعدية، لا يهم إذا كان فيروس كورونا المستجد أو شلل الأطفال أو الحصبة أو الكوليرا".
وفقًا لممثل منظمة الصحة العالمية، فإن الأزمة الصحية في أوكرانيا تزداد سوءًا، حيث تم التخلي عن العديد من المستشفيات في المدن ولا تتاح للسلطات فرصة صيانة بنيتها التحتية وتوفير الكهرباء والوقود.
وخلص رايان، قائلا: "أود أن أقول إننا نحاول الآن تضميد الجراح وأعتقد أن العالم يجب أن يفتح عينيه على ما يحصل".