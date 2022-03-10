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موسيماني: لا أضمن الاستمرار مع الأهلي المصري حتى 2024
موسيماني: لا أضمن الاستمرار مع الأهلي المصري حتى 2024
قال المدير الفني لفريق الكرة الأول في النادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني، إن تجديد تعاقده مع النادي المصري لا يعني أنه مستمر بالفعل حتى 2024 (تاريخ نهاية... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:02+0000
2022-03-10T13:02+0000
نادي الأهلي
مصر
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وأوضح موسيماني: "مدة العقد لا تعني أنني سأبقى حتى (2024)، إذا واصلت الفوز بالألقاب، بالطبع، سأبقى حتى انتهاء مدة العقد، ولكن إذا لم تفز، فسيكون العقد مختلفًا".وتابع في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب وصول بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز: "العقد الحقيقي موجود على أرض الملعب، لقد اتفقنا، وكل الأطراف سعيدة، وهذا الأهم".وأضاف، بحسب موقع "الشروق" المصري: "العقد يكون جيدا فقط للنزاعات في حالة الانفصال، حينها يتم اللجوء للبنود".وأعلن النادي "الأهلي" رسميا، مساء الثلاثاء الماضي، تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لمدة موسمين قادمين، بخلاف الموسم الحالي.وقال البيان إنه انطلاقا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمة للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادى عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي.وقام المدير الفني للأهلي ومعاونوه بالتوقيع على العقود الجديدة، وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية.
مصر
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نادي الأهلي, مصر

موسيماني: لا أضمن الاستمرار مع الأهلي المصري حتى 2024

13:02 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIبيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي
بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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قال المدير الفني لفريق الكرة الأول في النادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني، إن تجديد تعاقده مع النادي المصري لا يعني أنه مستمر بالفعل حتى 2024 (تاريخ نهاية عقده).
وأوضح موسيماني: "مدة العقد لا تعني أنني سأبقى حتى (2024)، إذا واصلت الفوز بالألقاب، بالطبع، سأبقى حتى انتهاء مدة العقد، ولكن إذا لم تفز، فسيكون العقد مختلفًا".
وتابع في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب وصول بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز: "العقد الحقيقي موجود على أرض الملعب، لقد اتفقنا، وكل الأطراف سعيدة، وهذا الأهم".
وأضاف، بحسب موقع "الشروق" المصري: "العقد يكون جيدا فقط للنزاعات في حالة الانفصال، حينها يتم اللجوء للبنود".

وشدد موسيماني: "إنه ليس مجرد عقد بل عقد للفريق الذي يلعب في جميع البطولات في القارة حتى النهاية، كما يخوض تحديات خارج حدود أفريقيا أمام مدارس أوروبية كبيرة في الخليج".

وأعلن النادي "الأهلي" رسميا، مساء الثلاثاء الماضي، تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لمدة موسمين قادمين، بخلاف الموسم الحالي.
وقال البيان إنه انطلاقا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمة للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادى عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي.
وقام المدير الفني للأهلي ومعاونوه بالتوقيع على العقود الجديدة، وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية.
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