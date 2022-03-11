https://arabic.sputniknews.com/20220311/أردوغان-الوضع-في-أوكرانيا-كشف-عن-فشل-مجلس-الأمن-1059764695.html
أردوغان: الوضع في أوكرانيا كشف عن فشل مجلس الأمن
أردوغان: الوضع في أوكرانيا كشف عن فشل مجلس الأمن
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الوضع في أوكرانيا كشف عن مشاكل كبيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعن فشله، مشيرا إلى أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:37+0000
2022-03-11T12:37+0000
2022-03-11T13:05+0000
العالم
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وقال الرئيس التركي خلال كلمة له ألقاها في افتتاح المنتدى، إن "جمع روسيا وأوكرانيا في أول لقاء رفيع المستوى بأنطاليا يظهر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي بدأ تحقيق أهدافه".وأضاف أردوغان، حول الأحداث في أوكرانيا: "نتمنى أن يسود الهدوء وضبط النفس وإسكات صوت الأسلحة في أقرب وقت".وانتقد أردوغان مجددا نظام الأمم المتحدة، الذي يقرر فيه الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي مصير 193 دولة عضو في المنظمة، ووصفه بأنه "غير عادل".وأشار أردوغان إلى أن مشكلة مجلس الأمن الدولي تكمن في نظام التصويت، "حيث يحق لإحدى الدول التي بدأت الصراع استخدام حق النقض، ولم تتخذ الأمم المتحدة قرارا بوقف الأعمال العدائية"، على حد زعمه. وشدد أردوغان على ضرورة "إنشاء هيكل أمني عالمي جديد يحرص على السلام ويخدم البشرية جمعاء بدلاً من مصالح دول مجلس الأمن الخمس".وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أكد أردوغان، أن بلاده ستواصل "بذل كل جهد بما في ذلك استخدام السلطات الممنوحة لتركيا بموجب اتفاقية مونترو لإرساء السلام في منطقتنا"، بحسب "الأناضول" التركية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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العالم
أردوغان: الوضع في أوكرانيا كشف عن فشل مجلس الأمن
12:37 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 13:05 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الوضع في أوكرانيا كشف عن مشاكل كبيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعن فشله، مشيرا إلى أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي حقق أهدافه.
وقال الرئيس التركي خلال كلمة له ألقاها في افتتاح المنتدى، إن "جمع روسيا وأوكرانيا في أول لقاء رفيع المستوى بأنطاليا يظهر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي بدأ تحقيق أهدافه".
وأضاف أردوغان، حول الأحداث في أوكرانيا: "نتمنى أن يسود الهدوء وضبط النفس وإسكات صوت الأسلحة في أقرب وقت".
وانتقد أردوغان مجددا نظام الأمم المتحدة، الذي يقرر فيه الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي مصير 193 دولة عضو في المنظمة، ووصفه بأنه "غير عادل".
"فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أصبحت المشاكل الهيكلية لنظام مجلس الأمن الدولي وانحرافه واضحة".
رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي
وأشار أردوغان إلى أن مشكلة مجلس الأمن الدولي تكمن في نظام التصويت، "حيث يحق لإحدى الدول التي بدأت الصراع استخدام حق النقض، ولم تتخذ الأمم المتحدة قرارا بوقف الأعمال العدائية"، على حد زعمه.
وشدد أردوغان على ضرورة "إنشاء هيكل أمني عالمي جديد يحرص على السلام ويخدم البشرية جمعاء بدلاً من مصالح دول مجلس الأمن الخمس".
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أكد أردوغان، أن بلاده ستواصل "بذل كل جهد بما في ذلك استخدام السلطات الممنوحة لتركيا بموجب اتفاقية مونترو لإرساء السلام في منطقتنا"، بحسب "الأناضول" التركية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السادس عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.