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https://arabic.sputniknews.com/20220311/أوكرانيا-تعلن-ايقاف-وإلغاء-كل-عقود-شراء-الوقود-النووي-من-روسيا-1059748607.html
أوكرانيا تعلن ايقاف وإلغاء كل عقود شراء الوقود النووي من روسيا
أوكرانيا تعلن ايقاف وإلغاء كل عقود شراء الوقود النووي من روسيا
أعلنت شركة "إينيرغو آتوم" الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن توقيف وإلغاء جميع عقود شراء الوقود النووي مع روسيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T07:01+0000
2022-03-11T07:01+0000
اقتصاد
العالم
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وأصدرت الشركة الأوكرانية "إينيرغو آتوم" بيان رسميا قالت فيه: "اتخذت الشركة قرارا نهائيا بتوقيف وإلغاء كل العقود الموقعة مع الجانب الروسي والمتعلقة بعقود شراء الوقود النووي".وأضاف البيان أن "الشركة كانت تقوم بشراء الوقود النووي من روسيا، وذلك لتسيير عمل المحطات النووية الأوكرانية".ونتيجة للعملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا، تمت السيطرة على المنطقة المحيطة بمحطات الطاقة النووية في تشيرنوبل وزابوروجيه.
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اقتصاد, العالم

أوكرانيا تعلن ايقاف وإلغاء كل عقود شراء الوقود النووي من روسيا

07:01 GMT 11.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الذهاب إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعلنت شركة "إينيرغو آتوم" الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن توقيف وإلغاء جميع عقود شراء الوقود النووي مع روسيا.
وأصدرت الشركة الأوكرانية "إينيرغو آتوم" بيان رسميا قالت فيه: "اتخذت الشركة قرارا نهائيا بتوقيف وإلغاء كل العقود الموقعة مع الجانب الروسي والمتعلقة بعقود شراء الوقود النووي".
وأضاف البيان أن "الشركة كانت تقوم بشراء الوقود النووي من روسيا، وذلك لتسيير عمل المحطات النووية الأوكرانية".
ونتيجة للعملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا، تمت السيطرة على المنطقة المحيطة بمحطات الطاقة النووية في تشيرنوبل وزابوروجيه.
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