https://arabic.sputniknews.com/20220311/الرئيس-الفنلندي-يبحث-مع-نظيره-الروسي-الوضع-في-أوكرانيا---1059771043.html
الرئيس الفنلندي يبحث مع نظيره الروسي الوضع في أوكرانيا
الرئيس الفنلندي يبحث مع نظيره الروسي الوضع في أوكرانيا
أكد الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان الإجلاء الآمن للمدنيين الأوكرانيين، وذلك خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:58+0000
2022-03-11T13:58+0000
2022-03-11T13:58+0000
العالم
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وأصدر مكتب الرئيس الفنلدي بيانا رسميا جاء فيه: "في محادثة هاتفية أكد الرئيس نينيستو على الكارثة المتفاقمة والمعاناة الإنسانية العميقة في أوكرانيا والتي لها أيضًا تأثير قوي على الرأي العام في الغرب". وأكد الرئيس نينيستو على الحاجة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان الإجلاء الآمن للمدنيين عبر الممرات الإنسانية. ولفت الرئيس نينيستو خلال حديثه الهاتفي مع بوتين الانتباه إلى سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا.كما تحدث الرئيس نينيستو مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حيث أكد استعداده للتحدث مباشرة مع الرئيس بوتين.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الرئيس الفنلندي يبحث مع نظيره الروسي الوضع في أوكرانيا
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أكد الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان الإجلاء الآمن للمدنيين الأوكرانيين، وذلك خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأصدر مكتب الرئيس الفنلدي بيانا رسميا جاء فيه: "في محادثة هاتفية أكد الرئيس نينيستو على الكارثة المتفاقمة والمعاناة الإنسانية العميقة في أوكرانيا والتي لها أيضًا تأثير قوي على الرأي العام في الغرب".
وأكد الرئيس نينيستو على الحاجة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان الإجلاء الآمن للمدنيين عبر الممرات الإنسانية.
ولفت الرئيس نينيستو خلال حديثه الهاتفي مع بوتين الانتباه إلى سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا.
كما تحدث الرئيس نينيستو مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حيث أكد استعداده للتحدث مباشرة مع الرئيس بوتين.
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.