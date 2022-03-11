https://arabic.sputniknews.com/20220311/المغرب-وموريتانيا-يوقعان-13-اتفاقية-لتعزيز-العلاقات-1059770341.html
المغرب وموريتانيا يوقعان 13 اتفاقية لتعزيز العلاقات
المغرب وموريتانيا يوقعان 13 اتفاقية لتعزيز العلاقات
وقع كل من المغرب وموريتانيا 13 اتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك خلال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:51+0000
2022-03-11T13:51+0000
2022-03-11T13:51+0000
العالم العربي
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وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن الاتفاقيات الموقعة تشمل مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، كما تستهدف قطاعات التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.من جانبه، صرح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية "سيشكل حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقات البلدين الثنائية"، مشيرا إلى الرغبة المتزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.كما يشكل اجتماع اللجنة مناسبة للتفكير في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، في أفق تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين، بحسب أخنوش.وأشاد رئيس الحكومة المغربية بما قام به البلدين من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في العديد من المجالات، منوها في الوقت ذاته برفع وتيرة تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وكذا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها خلال هذه الدورة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
المغرب وموريتانيا يوقعان 13 اتفاقية لتعزيز العلاقات
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وقع كل من المغرب وموريتانيا 13 اتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك خلال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية-الموريتانية بالعاصمة المغربية الرباط.
وقالت صحيفة "هسبريس
" المغربية إن الاتفاقيات الموقعة تشمل مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، كما تستهدف قطاعات التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.
من جانبه، صرح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية "سيشكل حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقات البلدين الثنائية"، مشيرا إلى الرغبة المتزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
واعتبر أخنوش اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاون البلدين في مختلف المجالات، ما بين سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو الاجتماعية.
كما يشكل اجتماع اللجنة مناسبة للتفكير في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، في أفق تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين، بحسب أخنوش.
وأشاد رئيس الحكومة المغربية بما قام به البلدين من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في العديد من المجالات، منوها في الوقت ذاته برفع وتيرة تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وكذا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها خلال هذه الدورة.