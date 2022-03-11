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المغرب وموريتانيا يوقعان 13 اتفاقية لتعزيز العلاقات
المغرب وموريتانيا يوقعان 13 اتفاقية لتعزيز العلاقات
وقع كل من المغرب وموريتانيا 13 اتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك خلال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:51+0000
2022-03-11T13:51+0000
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وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن الاتفاقيات الموقعة تشمل مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، كما تستهدف قطاعات التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.من جانبه، صرح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية "سيشكل حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقات البلدين الثنائية"، مشيرا إلى الرغبة المتزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.كما يشكل اجتماع اللجنة مناسبة للتفكير في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، في أفق تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين، بحسب أخنوش.وأشاد رئيس الحكومة المغربية بما قام به البلدين من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في العديد من المجالات، منوها في الوقت ذاته برفع وتيرة تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وكذا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها خلال هذه الدورة.
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العالم العربي

المغرب وموريتانيا يوقعان 13 اتفاقية لتعزيز العلاقات

13:51 GMT 11.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONموريتانيا، 2018
موريتانيا، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
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وقع كل من المغرب وموريتانيا 13 اتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك خلال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية-الموريتانية بالعاصمة المغربية الرباط.
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن الاتفاقيات الموقعة تشمل مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، كما تستهدف قطاعات التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.
من جانبه، صرح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية "سيشكل حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقات البلدين الثنائية"، مشيرا إلى الرغبة المتزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
واعتبر أخنوش اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاون البلدين في مختلف المجالات، ما بين سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو الاجتماعية.
كما يشكل اجتماع اللجنة مناسبة للتفكير في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، في أفق تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين، بحسب أخنوش.
وأشاد رئيس الحكومة المغربية بما قام به البلدين من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في العديد من المجالات، منوها في الوقت ذاته برفع وتيرة تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وكذا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها خلال هذه الدورة.
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