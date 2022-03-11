https://arabic.sputniknews.com/20220311/باكستان-تحذر-الهند-بسبب-جسم-تجاوز-سرعة-الصوت-1059755533.html
باكستان تحذر الهند بسبب جسم تجاوز سرعة الصوت
باكستان تحذر الهند بسبب جسم تجاوز سرعة الصوت
حذرت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الجمعة، الهند من ما وصفته بـ"عواقب وخيمة" بسبب جسم طائر مجهول أسرع من الصوت قادم من الهند تحطم داخل الأراضي الباكستانية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T09:58+0000
2022-03-11T09:58+0000
2022-03-11T09:58+0000
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ونقلت رويترز عن الخارجية الباكستانية بيانا قالت فيه إنها استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام أباد للاحتجاج على ما قالت إنه "انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي"، وطالبت باكستان بالتحقيق في الحادث الذي قالت إنه كان من الممكن أن يعرض رحلات الطائرات والمدنيين للخطر.وحذرت باكستان الهند قائلة "يتعين على الهند إدراك العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذا الإهمال وأن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا".ولم يتحقق الجيش الباكستاني من طبيعة هذا الجسم، الذي قال إنه تحطم بالقرب من مدينة ميان تشانو الشرقية بينما كان قادما من مدينة سيرسا الواقعة في إقليم هاريانا غرب الهند، كما طالبت باكستان الهند أيضا باطلاعها على نتائج التحقيق في الحادث.وأوضح افتخار أن مسار هذا الجسم الطائر تسبب "في تعريض العديد من الرحلات الجوية المحلية والدولية في كل من المجالين الجويين الهندي والباكستاني للخطر كما هدد حياة البشر وعَرض ممتلكاتهم للخطر".وأشارت نتائج التحقيق الأولية إلى أن الجسم هو صاروخ أرض-أرض أسرع من الصوت، لكنه لم يكن مزودا بأسلحة، حسبما ذكر مسؤول من القوات الجوية الباكستانية في المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أن الجسم كان يطير على ارتفاع 40 ألف قدم وقطع مسافة 124 كيلومترا داخل المجال الجوي الباكستاني قبل أن يتحطم.يذكر أن الهند وباكستان، وهما دولتان نوويتان، كانتا قد خاضتا ثلاث حروب والعديد من الاشتباكات العسكرية، كان آخرها في 2019 عندما حدثت مواجهات بين القوات الجوية التابعة للدولتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
باكستان تحذر الهند بسبب جسم تجاوز سرعة الصوت
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حذرت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الجمعة، الهند من ما وصفته بـ"عواقب وخيمة" بسبب جسم طائر مجهول أسرع من الصوت قادم من الهند تحطم داخل الأراضي الباكستانية.
ونقلت رويترز عن الخارجية الباكستانية بيانا قالت فيه إنها استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام أباد للاحتجاج على ما قالت إنه "انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي"، وطالبت باكستان بالتحقيق في الحادث الذي قالت إنه كان من الممكن أن يعرض رحلات الطائرات والمدنيين للخطر.
وحذرت باكستان الهند قائلة "يتعين على الهند إدراك العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذا الإهمال وأن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا".
وأضاف المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال بابار افتخار "في التاسع من مارس/ آذار رصد مركز عمليات الدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الباكستانية جسم يطير بسرعة كبيرة داخل الأراضي الهندية".
ولم يتحقق الجيش الباكستاني من طبيعة هذا الجسم، الذي قال إنه تحطم بالقرب من مدينة ميان تشانو الشرقية بينما كان قادما من مدينة سيرسا الواقعة في إقليم هاريانا غرب الهند، كما طالبت باكستان الهند أيضا باطلاعها على نتائج التحقيق في الحادث.
وأوضح افتخار أن مسار هذا الجسم الطائر تسبب "في تعريض العديد من الرحلات الجوية المحلية والدولية في كل من المجالين الجويين الهندي والباكستاني للخطر كما هدد حياة البشر وعَرض ممتلكاتهم للخطر".
وأشارت نتائج التحقيق الأولية إلى أن الجسم هو صاروخ أرض-أرض أسرع من الصوت، لكنه لم يكن مزودا بأسلحة، حسبما ذكر مسؤول من القوات الجوية الباكستانية في المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أن الجسم كان يطير على ارتفاع 40 ألف قدم وقطع مسافة 124 كيلومترا داخل المجال الجوي الباكستاني قبل أن يتحطم.
يذكر أن الهند وباكستان، وهما دولتان نوويتان، كانتا قد خاضتا ثلاث حروب والعديد من الاشتباكات العسكرية
، كان آخرها في 2019 عندما حدثت مواجهات بين القوات الجوية التابعة للدولتين.