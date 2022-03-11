https://arabic.sputniknews.com/20220311/برلمانية-بحرينية-زيارة-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-للمملكة-يرتبط-بالملف-النووي-وقضايا-أخرى-1059779689.html
برلمانية بحرينية: زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي للمملكة يرتبط بالملف النووي وقضايا أخرى
برلمانية بحرينية: زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي للمملكة يرتبط بالملف النووي وقضايا أخرى
قالت عضوة البرلمان البحريني، سوسن كمال، اليوم الجمعة، إن "زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إلى مملكة البحرين جاءت في إطار الرغبة المشتركة للبلدين... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T16:53+0000
2022-03-11T16:53+0000
2022-03-11T16:53+0000
العالم العربي
إسرائيل
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وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "الزيارة تعد امتدادا لـ" اتفاق إبراهام"، وإعلان تأييد السلام بين البلدين، وأن الزيارة لا تخلو من بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بما فيها التحديات التي تواجه دولها، وعلى الأخص تحدي الملف النووي الإيراني والإرهاب والتطرف الديني والفقر والصعوبات الاجتماعية".واستقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس الأركان الإسرائيلي، الفريق أول، أفيف كوخافي، والوفد المرافق، صباح أمس الخميس، بحضور كلا من الفريق الركن، عبد الله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن، ذياب بن صقر النعيمي، رئيس هيئة الأركان.وتم استعراض خلال اللقاء عدد من المواضيع التي تهدف إلى ترسيخ أسس السلام وزيادة التنمية ودعم الاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب صحيفة "الوطن" البحرينية.وطبعت البحرين والإمارات العلاقات مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020، في اتفاق برعاية أمريكية ودوافع استثمارية، إلى جانب القلق المشترك حيال إيران.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل
برلمانية بحرينية: زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي للمملكة يرتبط بالملف النووي وقضايا أخرى
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قالت عضوة البرلمان البحريني، سوسن كمال، اليوم الجمعة، إن "زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إلى مملكة البحرين جاءت في إطار الرغبة المشتركة للبلدين في تطوير التعاون الثنائي".
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك
"، أن "الزيارة تعد امتدادا لـ" اتفاق إبراهام"، وإعلان تأييد السلام بين البلدين، وأن الزيارة لا تخلو من بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بما فيها التحديات التي تواجه دولها، وعلى الأخص تحدي الملف النووي الإيراني والإرهاب والتطرف الديني والفقر والصعوبات الاجتماعية".
وترى سوسن كمال أن "نتائج الزيارة تتمثل في تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية، والمحافظة على استقرار وأمن المنطقة وتعزيز السلام الإقليمي والدولي".
واستقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس الأركان الإسرائيلي، الفريق أول، أفيف كوخافي، والوفد المرافق، صباح أمس الخميس، بحضور كلا من الفريق الركن، عبد الله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن، ذياب بن صقر النعيمي، رئيس هيئة الأركان.
وتم استعراض خلال اللقاء عدد من المواضيع التي تهدف إلى ترسيخ أسس السلام وزيادة التنمية ودعم الاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب صحيفة "الوطن" البحرينية.
وطبعت البحرين والإمارات
العلاقات مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020، في اتفاق برعاية أمريكية ودوافع استثمارية، إلى جانب القلق المشترك حيال إيران.