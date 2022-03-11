https://arabic.sputniknews.com/20220311/صحفية-تكشف-أوجه-الشبه-بين-حرب-أوكرانيا-وسوريا-1059758227.html
صحفية تكشف أوجه الشبه بين حرب أوكرانيا وسوريا
صحفية تكشف أوجه الشبه بين حرب أوكرانيا وسوريا
كشفت صحفية كندية أن تصرفات الجيش الأوكراني يمكن مقارنتها بأعمال الإرهابيين في سوريا، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الغربية لا تظهر ذلك لأنها تستخدم المعلومات ضد... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:37+0000
2022-03-11T10:37+0000
2022-03-11T10:37+0000
العالم
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وقالت الصحفية الكندية إيفا بارليت: "هنا نرى نفس الوضع الذي لاحظناه في سوريا السكان يتعرضون للترهيب من قبل القوات الأوكرانية ووسائل الإعلام لا تتحدث ولا تكتب عن ذلك، فهذه جرائم مخيفة".وأضافت بارليت قائلة: "حدث الشيء نفسه في سوريا من السهل جدا التلاعب بالمشاهدين الغربيين لأنهم لا يعرفون عن هذه الجرائم ولا يعرفون عن تفشي النازيين الجدد في أوكرانيا".وتابعت الصحفية: "الإعلام الغربي يستخدم المعلومات من مرتكبي هذه الجرائم كمصدر ونفس الشيء بالضبط حدث في سوريا في حلب. وغالبا ما كانت المعلومات التي تم استخدامها تذهب مباشرة إلى الإرهابيين"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "هناك الكثير من التزييف في الإعلام الغربي والمعلومات المهمة يتم التكتم عليها عمداً".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحفية تكشف أوجه الشبه بين حرب أوكرانيا وسوريا
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كشفت صحفية كندية أن تصرفات الجيش الأوكراني يمكن مقارنتها بأعمال الإرهابيين في سوريا، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الغربية لا تظهر ذلك لأنها تستخدم المعلومات ضد روسيا.
وقالت الصحفية الكندية إيفا بارليت: "هنا نرى نفس الوضع الذي لاحظناه في سوريا السكان يتعرضون للترهيب من قبل القوات الأوكرانية ووسائل الإعلام لا تتحدث ولا تكتب عن ذلك، فهذه جرائم مخيفة".
وأضافت بارليت قائلة: "حدث الشيء نفسه في سوريا من السهل جدا التلاعب بالمشاهدين الغربيين لأنهم لا يعرفون عن هذه الجرائم ولا يعرفون عن تفشي النازيين الجدد في أوكرانيا".
وتابعت الصحفية: "الإعلام الغربي يستخدم المعلومات من مرتكبي هذه الجرائم كمصدر ونفس الشيء بالضبط حدث في سوريا في حلب. وغالبا ما كانت المعلومات التي تم استخدامها تذهب مباشرة إلى الإرهابيين"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "هناك الكثير من التزييف في الإعلام الغربي والمعلومات المهمة يتم التكتم عليها عمداً".
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.