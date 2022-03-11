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https://arabic.sputniknews.com/20220311/وفاة-قاتل-تشي-جيفارا-عن-عمر-يناهز-80-سنة-1059754746.html
وفاة قاتل تشي جيفارا عن عمر يناهز 80 سنة
وفاة قاتل تشي جيفارا عن عمر يناهز 80 سنة
توفي الجندي الذي ضغط على الزناد لإعدام الثوري الأرجنتيني، إرنستو تشي جيفارا، عن عمر يناهز 80 سنة بعد صراع طويل مع المرض. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T09:42+0000
2022-03-11T09:42+0000
العالم
تشي جيفارا
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وقال الجنرال البوليفي المتقاعد، غاري برادو، إن الجندي الذي أطلق رصاصة قتل غيفارا، واسمه ماريو تيران كان رقيبا في الجيش، وما قام به كان أداء لواجبه العسكري".كان الجنرال المتقاعد برادو مشرفا على المجموعة التي اعتقلت غيفارا سنة 1967، بعد أشهر طويلة من الملاحقة.ولدى حديثه إلى إذاعة "كومبانيرا" المحلية، قال المسؤول العسكري السابق إن الجندي الذي قتل تشي جيفارا فارق الحياة بعد صراع طويل مع المرض.وما زالت زوجة الجندي البوليفي الراحل على قيد الحياة، إلى جانب اثنين من أبنائها، وفقا لـ "سكاي نيوز".وتشي جيفارا ، طبيب أرجنتيني تحول إلى أيقونة في الثورة الكوبية التي استطاعت الوصول إلى السلطة، مع فيديل كاسترو، إثر الإطاحة بحكم فولجينسيو باتيستا.
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العالم, تشي جيفارا

وفاة قاتل تشي جيفارا عن عمر يناهز 80 سنة

09:42 GMT 11.03.2022
© AP Photoالزعيم الكوبي للثورة الكوبية، السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، فيدل كاسترو يتصدر مسيرة ضخمة لنعي ضحايا انفجارات "لا كوبر"، ويشاركه قادة كوبيون إرنيستو تشي جيفارا، وزير الدفاع أوغوستو مارتينيز-سانتشيز، وزير البيئة أنطونيو نويز-جيمينيز، والأمريكي ويليام مورغان، والأسياني إلوي غيتيريز مينويو.
الزعيم الكوبي للثورة الكوبية، السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، فيدل كاسترو يتصدر مسيرة ضخمة لنعي ضحايا انفجارات لا كوبر، ويشاركه قادة كوبيون إرنيستو تشي جيفارا، وزير الدفاع أوغوستو مارتينيز-سانتشيز، وزير البيئة أنطونيو نويز-جيمينيز، والأمريكي ويليام مورغان، والأسياني إلوي غيتيريز مينويو. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AP Photo
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توفي الجندي الذي ضغط على الزناد لإعدام الثوري الأرجنتيني، إرنستو تشي جيفارا، عن عمر يناهز 80 سنة بعد صراع طويل مع المرض.
وقال الجنرال البوليفي المتقاعد، غاري برادو، إن الجندي الذي أطلق رصاصة قتل غيفارا، واسمه ماريو تيران كان رقيبا في الجيش، وما قام به كان أداء لواجبه العسكري".
كان الجنرال المتقاعد برادو مشرفا على المجموعة التي اعتقلت غيفارا سنة 1967، بعد أشهر طويلة من الملاحقة.
ولدى حديثه إلى إذاعة "كومبانيرا" المحلية، قال المسؤول العسكري السابق إن الجندي الذي قتل تشي جيفارا فارق الحياة بعد صراع طويل مع المرض.
وما زالت زوجة الجندي البوليفي الراحل على قيد الحياة، إلى جانب اثنين من أبنائها، وفقا لـ "سكاي نيوز".
وتشي جيفارا ، طبيب أرجنتيني تحول إلى أيقونة في الثورة الكوبية التي استطاعت الوصول إلى السلطة، مع فيديل كاسترو، إثر الإطاحة بحكم فولجينسيو باتيستا.
تشي جيفارا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2017
من أجل أي شيء يناضل تشي جيفارا اليوم
15 يونيو 2017, 10:03 GMT
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