https://arabic.sputniknews.com/20220311/-الدفاع-الهندية-تؤكد-إطلاق-صاروخ-عرضي-على-باكستان--1059768971.html
الدفاع الهندية تؤكد إطلاق صاروخ عرضي على باكستان
الدفاع الهندية تؤكد إطلاق صاروخ عرضي على باكستان
أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الجمعة، عن إطلاق صاروخ على باكستان بشكل غير مقصود، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا بالحادث. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:36+0000
2022-03-11T13:36+0000
2022-03-11T13:36+0000
العالم
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وأصدرت وزارة الدفاع الهندية بيانا قالت فيه "في 9 مارس 2022، أثناء الصيانة المجدولة أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ على باكستان المجاورة".وأضاف البيان: "اتخذت حكومة الهند قرارا جديا وأمرت بإنشاء محكمة تحقيق رفيعة المستوى لمعرفة المسؤول عن هذا العمل".وتابع البيان "هذا الحادث مؤسف للغاية، نشعر بالارتياح أيضا لعدم وفاة أحد نتيجة الحادث". في وقت سابق ، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها اتصلت بالقائم بالأعمال الهندي في إسلام أباد واحتجت بشدة أمامه على الانتهاك غير المبرر لمجالها الجوي من قبل "جسم طائر هندي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع الهندية تؤكد إطلاق صاروخ عرضي على باكستان
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أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الجمعة، عن إطلاق صاروخ على باكستان بشكل غير مقصود، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا بالحادث.
وأصدرت وزارة الدفاع الهندية بيانا قالت فيه "في 9 مارس 2022، أثناء الصيانة المجدولة أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ على باكستان المجاورة".
وأضاف البيان: "اتخذت حكومة الهند قرارا جديا وأمرت بإنشاء محكمة تحقيق رفيعة المستوى لمعرفة المسؤول عن هذا العمل".
وتابع البيان "هذا الحادث مؤسف للغاية، نشعر بالارتياح أيضا لعدم وفاة أحد نتيجة الحادث".
في وقت سابق ، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها اتصلت بالقائم بالأعمال الهندي في إسلام أباد واحتجت بشدة أمامه على الانتهاك غير المبرر لمجالها الجوي من قبل "جسم طائر هندي".