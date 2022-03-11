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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/-بوتين-يوافق-على-فكرة-جذب-المسلحين-المتطوعين-إلى-أوكرانيا-1059751380.html
بوتين يوافق على فكرة جذب المتطوعين إلى أوكرانيا
بوتين يوافق على فكرة جذب المتطوعين إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن موافقته المبدئية على فكرة جذب المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T08:27+0000
2022-03-11T08:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي قال خلاله "إذا هناك أشخاصًا يريدون على الانضمام بشكل طوعي، لا سيما من أجل المال للقدوم ومساعدة الأشخاص الذين يعيشون في دونباس".وأضاف بوتين قائلا: " - حسنًا نحتاج إلى مقابلتهم في منتصف الطريق ومساعدتهم على الانتقال إلى منطقة الحرب".وفي السياق نفسه، كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال الاجتماع أن هناك أكثر من 16 ألف متطوع مستعد للمشاركة في العمليات العسكرية في روسيا وهم من بلدان مختلفة وأكثريتهم من دول الشرق الأوسط.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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روسيا

بوتين يوافق على فكرة جذب المتطوعين إلى أوكرانيا

08:27 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 08:54 GMT 11.03.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي، 11 مارس 2022
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن موافقته المبدئية على فكرة جذب المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي قال خلاله "إذا هناك أشخاصًا يريدون على الانضمام بشكل طوعي، لا سيما من أجل المال للقدوم ومساعدة الأشخاص الذين يعيشون في دونباس".
وأضاف بوتين قائلا: " - حسنًا نحتاج إلى مقابلتهم في منتصف الطريق ومساعدتهم على الانتقال إلى منطقة الحرب".
وفي السياق نفسه، كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال الاجتماع أن هناك أكثر من 16 ألف متطوع مستعد للمشاركة في العمليات العسكرية في روسيا وهم من بلدان مختلفة وأكثريتهم من دول الشرق الأوسط.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:24 GMT
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