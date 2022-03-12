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الأمن السوري يضبط قنابل إسرائيلية في ورشة لتصنيع الأسلحة وتزوير لوحات السيارات بدرعا
الأمن السوري يضبط قنابل إسرائيلية في ورشة لتصنيع الأسلحة وتزوير لوحات السيارات بدرعا
ضبطت الأجهزة الأمنية السورية قنابل إسرائيلية الصنع في ورشة منزلية لتصنيع وإصلاح الأسلحة غير الشرعية وتزوير لوحات السيارات ضمن إحدى البلدات بريف درعا الشرقي،... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T11:41+0000
2022-03-12T12:11+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" في درعا أن وحدة أمنية داهمت منزلا في بلدة النعيمة ، تحو 5 شرق مدينة درعا، يستخدم كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة وعثرت ضمنه على معدات صيانة وتصنيع أسلحة وبعض المناظير المقربة كتلك التي تستخدم للقناصات، بالإضافة إلى مستوعبات ذخيرة متنوعة للمسدسات وأسلحة متنوعة أخرى.وأضاف المصدر الأمني: كما تم العثور ضمن الوكر على قنابل إسرائيلية الصنع ولوحات سيارات مزورة وأجهزة اتصال لا سلكي ومعدات أخرى. وكشفت المصادر أن الشخص المطلوب لم يتم العثور عليه داخل المنزل.وتعاني محافظة درعا عمليات اغتيال وخروقات أمنية تقوم عليها خلايا نائمة من مخلفات المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على أجزاء واسعة من ريف المحافظة المتاخمة للجولان السوري المحتل غربا، والمملكة الأردنية جنوبا، والبادية السورية شرقا.وبين الفينة والأخرى، تقوم الأجهزة الأمنية بضبط مستودعات ومخابئ أسلحة بالتعاون مع السكان المحليين في مختلف إرجاء المحافظة.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الأمن السوري يضبط قنابل إسرائيلية في ورشة لتصنيع الأسلحة وتزوير لوحات السيارات بدرعا

11:41 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 12.03.2022)
© Firas Al Ahmadالأمن السوري يضبط وكرا لتصنيع الأسلحة وتزوير لوحات السيارات في درعا
الأمن السوري يضبط وكرا لتصنيع الأسلحة وتزوير لوحات السيارات في درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Firas Al Ahmad
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ضبطت الأجهزة الأمنية السورية قنابل إسرائيلية الصنع في ورشة منزلية لتصنيع وإصلاح الأسلحة غير الشرعية وتزوير لوحات السيارات ضمن إحدى البلدات بريف درعا الشرقي، جنوب سوريا.
وقال مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" في درعا أن وحدة أمنية داهمت منزلا في بلدة النعيمة ، تحو 5 شرق مدينة درعا، يستخدم كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة وعثرت ضمنه على معدات صيانة وتصنيع أسلحة وبعض المناظير المقربة كتلك التي تستخدم للقناصات، بالإضافة إلى مستوعبات ذخيرة متنوعة للمسدسات وأسلحة متنوعة أخرى.
© Firas Al Ahmadالأمن السوري يضبط وكرا لتصنيع الأسلحة وتزوير لوحات السيارات في درعا
الأمن السوري يضبط وكرا لتصنيع الأسلحة وتزوير لوحات السيارات في درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
الأمن السوري يضبط وكرا لتصنيع الأسلحة وتزوير لوحات السيارات في درعا
© Firas Al Ahmad
وأضاف المصدر الأمني: كما تم العثور ضمن الوكر على قنابل إسرائيلية الصنع ولوحات سيارات مزورة وأجهزة اتصال لا سلكي ومعدات أخرى. وكشفت المصادر أن الشخص المطلوب لم يتم العثور عليه داخل المنزل.
وتعاني محافظة درعا عمليات اغتيال وخروقات أمنية تقوم عليها خلايا نائمة من مخلفات المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على أجزاء واسعة من ريف المحافظة المتاخمة للجولان السوري المحتل غربا، والمملكة الأردنية جنوبا، والبادية السورية شرقا.
© Firas Al Ahmadالأمن السوري يضبط وكرا لتصنيع الأسلحة وتزوير لوحات السيارات في درعا
الأمن السوري يضبط وكرا لتصنيع الأسلحة وتزوير لوحات السيارات في درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
الأمن السوري يضبط وكرا لتصنيع الأسلحة وتزوير لوحات السيارات في درعا
© Firas Al Ahmad
وبين الفينة والأخرى، تقوم الأجهزة الأمنية بضبط مستودعات ومخابئ أسلحة بالتعاون مع السكان المحليين في مختلف إرجاء المحافظة.
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