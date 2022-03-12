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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220312/الدفاع-الروسية-تدمير-مطار-ومركز-رئيسي-للاستخبارات-الإذاعية-والإلكترونية-للجيش-الأوكراني-1059790405.html
الدفاع الروسية: تدمير مطار ومركز رئيسي للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية للجيش الأوكراني
الدفاع الروسية: تدمير مطار ومركز رئيسي للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية للجيش الأوكراني
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن قيام القوات الجوية بتدمير مطار عسكري في مدينة فاسيلكوف ومركز رئيسي للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية في منطقة... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T07:17+0000
2022-03-12T07:37+0000
روسيا
العملية العسكرية لحماية دونباس
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جاء هذا الإعلان خلال مطالعة إعلامية للناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال "في صباح يوم 12 مارس/ أذار، هاجم سلاح طويل المدى عالي الدقة منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية. وتم إيقاف المطار العسكري في فاسيلكوفو والمركز الرئيسي للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في بروفاري عن العمل".وأضاف كوناشينكوف: "تواصل القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. في المجموع، تم إصابة 3491 منشأة أثناء العملية، وتم تدمير 123 مركبة جوية بدون طيار، و 1127 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 115 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و 423 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و 934 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".كما أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، أنه "خلال الليلة الماضية، أسقط الطيران والدفاع الجوي لقوات الفضاء الروسية خمس طائرات بدون طيار في الجو اثنتان منها من طراز "بايراكتور تي بي-2" وواحدة "توتشكا-أو"".
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روسيا

الدفاع الروسية: تدمير مطار ومركز رئيسي للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية للجيش الأوكراني

07:17 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 07:37 GMT 12.03.2022)
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstov
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أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن قيام القوات الجوية بتدمير مطار عسكري في مدينة فاسيلكوف ومركز رئيسي للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية في منطقة بروفوري.
جاء هذا الإعلان خلال مطالعة إعلامية للناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال "في صباح يوم 12 مارس/ أذار، هاجم سلاح طويل المدى عالي الدقة منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية. وتم إيقاف المطار العسكري في فاسيلكوفو والمركز الرئيسي للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في بروفاري عن العمل".
وأضاف كوناشينكوف: "تواصل القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. في المجموع، تم إصابة 3491 منشأة أثناء العملية، وتم تدمير 123 مركبة جوية بدون طيار، و 1127 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 115 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و 423 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و 934 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

كما أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، أنه "خلال الليلة الماضية، أسقط الطيران والدفاع الجوي لقوات الفضاء الروسية خمس طائرات بدون طيار في الجو اثنتان منها من طراز "بايراكتور تي بي-2" وواحدة "توتشكا-أو"".
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