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https://arabic.sputniknews.com/20220312/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لاستخدام-قذيفة-موجهة-ضد-مركبة-قتالية-أوكرانية--1059792366.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو لاستخدام قذيفة موجهة ضد مركبة قتالية أوكرانية
الدفاع الروسية تنشر فيديو لاستخدام قذيفة موجهة ضد مركبة قتالية أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استخدامها لنظام صاروخي موجه من طراز "كراسنوبول" لتدمير مركبة عسكرية أوكرانية في مقاطعة كييف. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T08:43+0000
2022-03-12T08:43+0000
رصد عسكري
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ونشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية استهداف المركبة العسكرية من خلال صاروخ تم إطلاقه من نظام "كراسنوبول" الروسي.وأرفق الفيديو ببيان جاء فيه: "صاروخ عالي الدقة موجه بواسطة شعاع ليزر أصاب هدفا عسكريا بدقة بالغة وتم تدميره بشكل كامل".يذكر أن نظام "كراسنوبول" هو نظام سلاح موجه لأنظمة المدفعية من عيار 152/155 ملم ويبلغ مدى إطلاق النار نحو 20 كلم ومصممة لاستهداف الدبابات والمركبات العسكرية والقتالية.
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رصد عسكري

الدفاع الروسية تنشر فيديو لاستخدام قذيفة موجهة ضد مركبة قتالية أوكرانية

08:43 GMT 12.03.2022
© Photo / Vitaly V. Kuzminقذيفة "كراسنوبول" الموجهة
قذيفة كراسنوبول الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Photo / Vitaly V. Kuzmin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استخدامها لنظام صاروخي موجه من طراز "كراسنوبول" لتدمير مركبة عسكرية أوكرانية في مقاطعة كييف.
ونشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية استهداف المركبة العسكرية من خلال صاروخ تم إطلاقه من نظام "كراسنوبول" الروسي.
وأرفق الفيديو ببيان جاء فيه: "صاروخ عالي الدقة موجه بواسطة شعاع ليزر أصاب هدفا عسكريا بدقة بالغة وتم تدميره بشكل كامل".
يذكر أن نظام "كراسنوبول" هو نظام سلاح موجه لأنظمة المدفعية من عيار 152/155 ملم ويبلغ مدى إطلاق النار نحو 20 كلم ومصممة لاستهداف الدبابات والمركبات العسكرية والقتالية.
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