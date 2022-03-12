https://arabic.sputniknews.com/20220312/تقرير-دولي-المغرب-الأولى-عالميا-في-إنتاج-القنب-وتصديره-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1059791371.html
تقرير دولي: المغرب الأولى عالميا في إنتاج القنب وتصديره إلى الاتحاد الأوروبي
تقرير دولي: المغرب الأولى عالميا في إنتاج القنب وتصديره إلى الاتحاد الأوروبي
أكد تقرير دولي أن المغرب تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج القنب وتصديره إلى الاتحاد الاوروبي. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T08:05+0000
2022-03-12T08:05+0000
2022-03-12T08:05+0000
القنب
أخبار المغرب اليوم
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وحسب تقرير صادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات فإن المغرب هي الدولة الأولى على مستوى العالم في إنتاج القنب الذي يستخرج منه "الحشيش"، كما إنها المصدر الأول له إلى الاتحاد الأوروبي.التقرير الذي رصد أوضاع المخدرات على مستوى العالم خلال العام 2021، أكد أن "جائجة كورونا كان لها تأثير محدود على العرض والطلب على المخدرات غير المشروعة في أوروبا".ودلل التقرير على ذلك بأن تلك الشبكات تخلت عن الطرق البرية المؤدية إلى أوروبا لصالح الطرق البحرية من أجل تهريب القنب من المغرب، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2020.وكانت الحكومة المغربية قد أقرت قانونا يحمل الرقم 13.20، يسمح بزراعة القننب في أماكن محددة من البلاد، ويقنن طرق استعماله بالأغراض الطبية والصناعية، وأنشات لذلك وكالة وطنية لتقنين القنب.
https://arabic.sputniknews.com/20210320/هذه-خارطة-مناطق-زراعة-القنب-الهندي-في-المغرب-1048414363.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
القنب, أخبار المغرب اليوم
تقرير دولي: المغرب الأولى عالميا في إنتاج القنب وتصديره إلى الاتحاد الأوروبي
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أكد تقرير دولي أن المغرب تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج القنب وتصديره إلى الاتحاد الاوروبي.
وحسب تقرير
صادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات فإن المغرب هي الدولة الأولى على مستوى العالم في إنتاج القنب الذي يستخرج منه "الحشيش"، كما إنها المصدر الأول له إلى الاتحاد الأوروبي.
التقرير الذي رصد أوضاع المخدرات
على مستوى العالم خلال العام 2021، أكد أن "جائجة كورونا كان لها تأثير محدود على العرض والطلب على المخدرات غير المشروعة في أوروبا".
وأوضح أن "الشبكات الإجرامية كانت لها قدرة على التكيف أكثر في مواجهة تدابير الاحتواء المرتبطة بالموجة الثانية من الوباء".
ودلل التقرير على ذلك بأن تلك الشبكات تخلت عن الطرق البرية المؤدية إلى أوروبا لصالح الطرق البحرية من أجل تهريب القنب من المغرب، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2020.
وأكد التقرير أن إسبانيا هي نقطة الدخول الرئيسية للمخدرات المهربة من أفريقيا إلى أوروبا.
وكانت الحكومة المغربية قد أقرت قانونا يحمل الرقم 13.20، يسمح بزراعة القننب في أماكن محددة من البلاد، ويقنن طرق استعماله بالأغراض الطبية والصناعية، وأنشات لذلك وكالة وطنية لتقنين القنب.