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https://arabic.sputniknews.com/20220312/خامنئي-الأحداث-السياسية-والعسكرية-الأخيرة-تشكل-جزءا-من-منعطف-تاريخي-كان-العالم-يعتقد-أنه-انتهى-1059809630.html
خامنئي: الأحداث السياسية والعسكرية الأخيرة تشكل جزءا من منعطف تاريخي كان العالم يعتقد أنه انتهى
خامنئي: الأحداث السياسية والعسكرية الأخيرة تشكل جزءا من منعطف تاريخي كان العالم يعتقد أنه انتهى
قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن الأحداث السياسية والعسكرية التي تحدث مؤخرا تشكل جزءاً من المنعطف التاريخي الذي كان العالم يعتقد أنه انتهى. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T15:21+0000
2022-03-12T15:21+0000
إيران
أخبار إيران
خامنئي
العالم
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وأوضح خامنئي، في رسالة إلى الاجتماع السنوي 56 لاتحاد الجمعيّات الإسلامية للطلبة في أوروبا، أن "الأحداث السياسية والعسكرية في هذه الأيام تشكل جزءاً من ذات المنعطف التاريخي للعالم الذي كان يعتقد أنه انتهى، وفي هذه المرحلة تتحمل النخب في أمتنا مسؤوليات خاصة".وأشار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إلى أن "نخب أمتنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي".وأضاف أنه "يمكن للشباب التألق في كلا المجالين وزراعة الأمل في الجمعيات التي تتزين باسم الإسلام".وتابع خامنئي: "معرفة الاصطفافات واختيار الموقف المناسب هي مسؤولية قصيرة الأمد والاستعداد للقيام بدور في التطورات لصالح جبهة الحق هو واجب متوسط الأمد لها".
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إيران, أخبار إيران, خامنئي, العالم

خامنئي: الأحداث السياسية والعسكرية الأخيرة تشكل جزءا من منعطف تاريخي كان العالم يعتقد أنه انتهى

15:21 GMT 12.03.2022
© REUTERS / Morteza Nikoubazlالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أرشيف 2007
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أرشيف 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Morteza Nikoubazl
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قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن الأحداث السياسية والعسكرية التي تحدث مؤخرا تشكل جزءاً من المنعطف التاريخي الذي كان العالم يعتقد أنه انتهى.
وأوضح خامنئي، في رسالة إلى الاجتماع السنوي 56 لاتحاد الجمعيّات الإسلامية للطلبة في أوروبا، أن "الأحداث السياسية والعسكرية في هذه الأيام تشكل جزءاً من ذات المنعطف التاريخي للعالم الذي كان يعتقد أنه انتهى، وفي هذه المرحلة تتحمل النخب في أمتنا مسؤوليات خاصة".
وأشار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إلى أن "نخب أمتنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي".
وأضاف أنه "يمكن للشباب التألق في كلا المجالين وزراعة الأمل في الجمعيات التي تتزين باسم الإسلام".
وتابع خامنئي: "معرفة الاصطفافات واختيار الموقف المناسب هي مسؤولية قصيرة الأمد والاستعداد للقيام بدور في التطورات لصالح جبهة الحق هو واجب متوسط الأمد لها".
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