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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220312/زيلينسكي-اقترحت-على-بينيت-إجراء-محادثات-مع-روسيا-في-إسرائيل-1059807081.html
زيلينسكي: اقترحت على بينيت إجراء محادثات مع روسيا في إسرائيل
زيلينسكي: اقترحت على بينيت إجراء محادثات مع روسيا في إسرائيل
اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقد محادثات بين بلاده وروسيا في إسرائيل، وأن تقدم تل أبيب "ضمانات أمنية" لكييف. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T14:27+0000
2022-03-12T14:27+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم: "يمكن لإسرائيل أن تعطي ضمانات أمنية"، مضيفا أنه اقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "إجراء محادثات في القدس"، حسب ما نقلته وكالة رويترز، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال الرئيس الأوكراني إنه يأمل أن يكون لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تأثير إيجابي على المفاوضات مع روسيا في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين البلدين.وتقود إسرائيل جهود وساطة لحل الأزمة الأوكرانية. والسبت الماضي، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت إلى موسكو والتقى على مدى 3 ساعات الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين.وبعد انتهاء زيارته إلى موسكو، غادر بينيت إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس، كما هاتف زعماء أوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.ومنذ ذلك الوقت تحدث زيلينسكي هاتفيا مع بوتين 4 مرات على الأقل للاطلاع على آخر ما أسفرت عنه جهود الوساطة الإسرائيلية.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/إعلام-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يقترح-على-زيلينسكي-القبول-بمقترح-بوتين-لوقف-الحرب-1059787434.html
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إسرائيل, أخبار أوكرانيا, روسيا

زيلينسكي: اقترحت على بينيت إجراء محادثات مع روسيا في إسرائيل

14:27 GMT 12.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقد محادثات بين بلاده وروسيا في إسرائيل، وأن تقدم تل أبيب "ضمانات أمنية" لكييف.
وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم: "يمكن لإسرائيل أن تعطي ضمانات أمنية"، مضيفا أنه اقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "إجراء محادثات في القدس"، حسب ما نقلته وكالة رويترز، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال الرئيس الأوكراني إنه يأمل أن يكون لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تأثير إيجابي على المفاوضات مع روسيا في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين البلدين.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال حديث هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كييف، أوكرانيا 13 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
إعلام: رئيس الوزراء الإسرائيلي يقترح على زيلينسكي القبول بمقترح بوتين لوقف الحرب
أمس, 23:01 GMT
وتقود إسرائيل جهود وساطة لحل الأزمة الأوكرانية. والسبت الماضي، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت إلى موسكو والتقى على مدى 3 ساعات الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين.
وبعد انتهاء زيارته إلى موسكو، غادر بينيت إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس، كما هاتف زعماء أوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ومنذ ذلك الوقت تحدث زيلينسكي هاتفيا مع بوتين 4 مرات على الأقل للاطلاع على آخر ما أسفرت عنه جهود الوساطة الإسرائيلية.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:31 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
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