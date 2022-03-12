https://arabic.sputniknews.com/20220312/سفيرة-الأردن-لدى-أمريكا-ما-أقره-الكونغرس-من-دعم-للملكة-يخفف-التحديات-التي-نواجهها-1059790241.html
سفيرة الأردن لدى أمريكا: ما أقره الكونغرس من دعم للملكة يخفف التحديات التي نواجهها
سفيرة الأردن لدى أمريكا: ما أقره الكونغرس من دعم للملكة يخفف التحديات التي نواجهها
وصفت السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية دينا قعورة، الدعم الأمريكي لبلادها بأنه سيسهم في تخفيف الأعباء عن المملكة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T07:09+0000
2022-03-12T07:09+0000
2022-03-12T07:09+0000
أخبار الأردن
مساعدات أمريكية
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وحسب ما نشرته قعورة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد رحبت بما أقره الكونغرس الأمريكي من دعم للملكة الأدرنية الهاشمية في موازنته للعام الحالي 2022.وقالت: "نثمن الدعم الذي أقره الكونغرس الأمريكي للمملكة ضمن موازنة العام 2022 والذي سيساهم في تخفيف الاعباء والتحديات التي يواجهها الأردن اليوم".يشار إلى أن الجانبين الأردني والأمريكي كانا قد وقعا اتفاقية تفاهم في 14 فبراير/شباط 2018، اتفقا فيها على تقديم الولايات المتحدة 1.275 مليار دولار سنويا، كمساعدات خارجية ثنائية لمدة 5 أعوام بقيمة إجمالي تصل إلى 6.375 مليار دولار أمريكي.ووفقا لتقارير إعلامية فإن الموازنة العامة التقديرية للأردن لسنة 2022 تتطلب 1.275 مليار دولار، وهو ما يتواءم مع الاتفاقية الحالية بين الولايات المتحدة والأردن على مدى خمس سنوات.وكان ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، قد عقدا في وقت سابق، لقاء قمة في البيت الأبيض بواشنطن، أكد الزعيمان خلاله متانة العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وحرصهما على توطيدها في شتى الميادين.وتناولت القمة توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، التي تصدرت أجندتها القضية الفلسطينية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, مساعدات أمريكية
سفيرة الأردن لدى أمريكا: ما أقره الكونغرس من دعم للملكة يخفف التحديات التي نواجهها
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وصفت السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية دينا قعورة، الدعم الأمريكي لبلادها بأنه سيسهم في تخفيف الأعباء عن المملكة.
وحسب ما نشرته قعورة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد رحبت بما أقره الكونغرس الأمريكي من دعم للملكة الأدرنية
الهاشمية في موازنته للعام الحالي 2022.
وقالت: "نثمن الدعم الذي أقره الكونغرس الأمريكي للمملكة ضمن موازنة العام 2022 والذي سيساهم في تخفيف الاعباء والتحديات التي يواجهها الأردن اليوم".
ووصفت السفيرة الأردنية لدى أمريكا العلاقة بين بلدها والولايات المتحدة بأنها "علاقة تاريخية متجذرة تنمو مع مرور الأعوام خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا الصديقين".
يشار إلى أن الجانبين الأردني والأمريكي كانا قد وقعا اتفاقية تفاهم في 14 فبراير/شباط 2018، اتفقا فيها على تقديم الولايات المتحدة
1.275 مليار دولار سنويا، كمساعدات خارجية ثنائية لمدة 5 أعوام بقيمة إجمالي تصل إلى 6.375 مليار دولار أمريكي.
ووفقا لتقارير إعلامية فإن الموازنة العامة التقديرية للأردن لسنة 2022 تتطلب 1.275 مليار دولار، وهو ما يتواءم مع الاتفاقية الحالية بين الولايات المتحدة والأردن على مدى خمس سنوات.
وأكدت تلك التقارير
أن الموازنة الأردنية تتضمن تخصيص 65% من الميزانية لرواتب ومعاشات التقاعد، بما ذلك المتقاعدون العسكريون.
وكان ملك الأردن عبدالله الثاني
والرئيس الأمريكي جو بايدن، قد عقدا في وقت سابق، لقاء قمة في البيت الأبيض بواشنطن، أكد الزعيمان خلاله متانة العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وحرصهما على توطيدها في شتى الميادين.
وتناولت القمة توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، التي تصدرت أجندتها القضية الفلسطينية.