https://arabic.sputniknews.com/20220312/طائرة-مسيرة-تفضح-إمكانيات-الناتو-الدفاعية-في-أوروبا-1059805416.html
طائرة مسيرة تفضح إمكانيات "الناتو" الدفاعية في أوروبا
طائرة مسيرة تفضح إمكانيات "الناتو" الدفاعية في أوروبا
كشفت حادثة سقوط الطائرة المسيرة الأوكرانية في مدينة زغرب الكرواتية، عن ضعف وخلل كبير في الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" فوق الأراضي... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:58+0000
2022-03-12T13:58+0000
2022-03-12T13:58+0000
رصد عسكري
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ونقلت وكالة "فرانس برس" تصريحات رئيس الحكومة الكرواتية أندريه بلينكوفيتش، الذي قال: "من الواضح أن ردة فعل النظام الدفاع الجوي كانت سلبية، حيث لم تطرأ أي إشارات بوجود خطر في الأجواء". كما دعا بلينكوفيتش إلى تعزيز وتكثيف التعاون داخل الحلف في مثل هذه المواقف قائلا: "هذا هو المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، ولا يمكننا تحمل هذا الوضع أكثر من ذلك يجب ألا يتكرر ذلك لأن ذلك يعد تهديدًا واضحًا يجب الرد عليه".واعتبر بلينكوفيتش أن الطائرة المسيرة التي انطلقت من أراضي أوكرانيا حلقت عبر المجال الجوي لرومانيا والمجر وبعد سبع دقائق من التحليق فوق كرواتيا تحطمت بالقرب من زغرب. ووفقًا للسلطات الكرواتية، حلقت الطائرة في المجال الجوي المجري لمدة 40 دقيقة تقريبًا، وخلال هذه الفترة لم يتم تحذير كرواتيا من الجسم المجهول.وأعلنت السلطات الكرواتية، اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة في أحد شوارع العاصمة زغرب، ترافق بسماع دوي انفجار هز المدينة بأكملها.وقال عمدة مدينة زغرب أن السلطات باشرت التحقيقات للتعرف على هوية الطائرة المسيرة وكيفية وصولها إلى العاصمة دون رصدها من قبل قوات الدفاع الجوي الكرواتي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طائرة مسيرة تفضح إمكانيات "الناتو" الدفاعية في أوروبا
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كشفت حادثة سقوط الطائرة المسيرة الأوكرانية في مدينة زغرب الكرواتية، عن ضعف وخلل كبير في الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" فوق الأراضي الأوروبية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" تصريحات رئيس الحكومة الكرواتية أندريه بلينكوفيتش، الذي قال: "من الواضح أن ردة فعل النظام الدفاع الجوي كانت سلبية، حيث لم تطرأ أي إشارات بوجود خطر في الأجواء".
كما دعا بلينكوفيتش إلى تعزيز وتكثيف التعاون داخل الحلف في مثل هذه المواقف قائلا: "هذا هو المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، ولا يمكننا تحمل هذا الوضع أكثر من ذلك يجب ألا يتكرر ذلك لأن ذلك يعد تهديدًا واضحًا يجب الرد عليه".
واعتبر بلينكوفيتش أن الطائرة المسيرة التي انطلقت من أراضي أوكرانيا حلقت عبر المجال الجوي لرومانيا والمجر وبعد سبع دقائق من التحليق فوق كرواتيا تحطمت بالقرب من زغرب.
ووفقًا للسلطات الكرواتية، حلقت الطائرة في المجال الجوي المجري لمدة 40 دقيقة تقريبًا، وخلال هذه الفترة لم يتم تحذير كرواتيا من الجسم المجهول.
وأعلنت السلطات الكرواتية، اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة في أحد شوارع العاصمة زغرب، ترافق بسماع دوي انفجار هز المدينة بأكملها.
وقال عمدة مدينة زغرب
أن السلطات باشرت التحقيقات للتعرف على هوية الطائرة المسيرة وكيفية وصولها إلى العاصمة دون رصدها من قبل قوات الدفاع الجوي الكرواتي.