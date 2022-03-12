https://arabic.sputniknews.com/20220312/وزير-الخارجية-القطري-يبحث-مع-نظيره-الإيراني-مستجدات-محادثات-الاتفاق-النووي-1059819371.html
وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات محادثات الاتفاق النووي
وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات محادثات الاتفاق النووي
ناقش وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مستجدات محادثات الاتفاق النووي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T20:14+0000
2022-03-12T20:14+0000
2022-03-12T20:14+0000
إيران
أخبار قطر اليوم
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وأعلن وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، أن الوزير القطري أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري استعرضا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين.وبحسب بيان الخارجية القطرية، على "تويتر"، "جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية ومستجدات محادثات الاتفاق النووي إلى جانب تبادل الأراء حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".وسبق وأكد جوزيب بوريل أن النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي جاهز، بشكل أساسي، وعلى الطاولة، وإن كانت هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات بسبب "عوامل خارجية".
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار قطر اليوم
وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات محادثات الاتفاق النووي
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ناقش وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مستجدات محادثات الاتفاق النووي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وأعلن وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، أن الوزير القطري أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري استعرضا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب بيان الخارجية القطرية، على "تويتر"، "جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية ومستجدات محادثات الاتفاق النووي
إلى جانب تبادل الأراء حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
وسبق وأكد جوزيب بوريل أن النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي جاهز، بشكل أساسي، وعلى الطاولة، وإن كانت هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات بسبب "عوامل خارجية".