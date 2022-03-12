https://arabic.sputniknews.com/20220312/-أوكرانيا-تحظر-تصدير-بعض-السلع-الزراعية-منها-الأسمدة-1059808961.html
أوكرانيا تحظر تصدير بعض السلع الزراعية منها الأسمدة
أوكرانيا تحظر تصدير بعض السلع الزراعية منها الأسمدة
قالت وزارة الزراعة اليوم السبت إن أوكرانيا، وهي منتج عالمي رئيسي للمنتجات الزراعية، حظرت تصدير الأسمدة بسبب "الغزو الروسي". 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T15:12+0000
2022-03-12T15:12+0000
2022-03-12T15:12+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكانت أوكرانيا حظرت بالفعل تصدير بعض السلع الزراعية، وقررت إصدار تراخيص لسلع التصدير الرئيسية، ومنها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.وقالت الوزارة في بيان إن مجلس الوزراء قرر "حظر تصدير الأسمدة من أوكرانيا"، وأضافت أن الحظر سيساعد في "الحفاظ على التوازن في السوق المحلية"، ويطبق على أسمدة النيتروجينية والفوسفورية والبوتاسية والأسمدة المخلوطة، بحسب "رويترز".وتبدأ أوكرانيا تقليديا العمل الحقلي بفصل الربيع في أواخر فبراير شباط أو في مارس آذار. ويقول المزارعون إنهم سيبدأون البذر في مناطق آمنة بأسرع ما يمكن.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/أزمة-أوكرانيا-تلقي-بظلالها-على-مشتريات-مصر-من-القمح-1059427018.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تحظر تصدير بعض السلع الزراعية منها الأسمدة
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قالت وزارة الزراعة اليوم السبت إن أوكرانيا، وهي منتج عالمي رئيسي للمنتجات الزراعية، حظرت تصدير الأسمدة بسبب "الغزو الروسي".
وكانت أوكرانيا حظرت بالفعل تصدير بعض السلع الزراعية، وقررت إصدار تراخيص لسلع التصدير الرئيسية، ومنها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.
وقالت الوزارة في بيان إن مجلس الوزراء قرر "حظر تصدير الأسمدة من أوكرانيا"، وأضافت أن الحظر سيساعد في "الحفاظ على التوازن في السوق المحلية"، ويطبق على أسمدة النيتروجينية والفوسفورية والبوتاسية والأسمدة المخلوطة، بحسب "رويترز
".
وتبدأ أوكرانيا تقليديا العمل الحقلي بفصل الربيع في أواخر فبراير شباط أو في مارس آذار. ويقول المزارعون إنهم سيبدأون البذر في مناطق آمنة بأسرع ما يمكن.