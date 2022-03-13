https://arabic.sputniknews.com/20220313/أوكرانيا-خروج-5550-شخصا-عبر-الممرات-الإنسانية-1059864157.html
أوكرانيا: خروج 5550 شخصا عبر الممرات الإنسانية
أوكرانيا: خروج 5550 شخصا عبر الممرات الإنسانية
أعلنت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الأحد، خروج 5550 شخصا من البلاد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T21:13+0000
2022-03-13T21:13+0000
2022-03-13T21:13+0000
أخبار أوكرانيا
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وأكدت نائبة رئيس الوزراء أن الخروج كان عبر الممرات الإنسانية التسعة، حسب وكالة رويترز.وتابعت أن 3950 شخصا تم إجلاؤهم من البلدات والمدن في منطقة كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أوكرانيا: خروج 5550 شخصا عبر الممرات الإنسانية
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أعلنت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الأحد، خروج 5550 شخصا من البلاد.
وأكدت نائبة رئيس الوزراء أن الخروج كان عبر الممرات الإنسانية التسعة، حسب وكالة رويترز.
وتابعت أن 3950 شخصا تم إجلاؤهم من البلدات والمدن في منطقة كييف.