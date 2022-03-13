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أوكرانيا: خروج 5550 شخصا عبر الممرات الإنسانية
أوكرانيا: خروج 5550 شخصا عبر الممرات الإنسانية
أعلنت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الأحد، خروج 5550 شخصا من البلاد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
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وأكدت نائبة رئيس الوزراء أن الخروج كان عبر الممرات الإنسانية التسعة، حسب وكالة رويترز.وتابعت أن 3950 شخصا تم إجلاؤهم من البلدات والمدن في منطقة كييف.
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أخبار أوكرانيا

أوكرانيا: خروج 5550 شخصا عبر الممرات الإنسانية

21:13 GMT 13.03.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022
لاجئون من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk
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أعلنت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الأحد، خروج 5550 شخصا من البلاد.
وأكدت نائبة رئيس الوزراء أن الخروج كان عبر الممرات الإنسانية التسعة، حسب وكالة رويترز.
وتابعت أن 3950 شخصا تم إجلاؤهم من البلدات والمدن في منطقة كييف.
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