https://arabic.sputniknews.com/20220313/إعلام-المخابرات-الأمريكية-تقف-وراء-اغتيال-عضو-وفد-المفاوضات-الأوكراني-1059843330.html

إعلام: المخابرات الأمريكية تقف وراء اغتيال عضو وفد المفاوضات الأوكراني

إعلام: المخابرات الأمريكية تقف وراء اغتيال عضو وفد المفاوضات الأوكراني

يشبه مقتل دينيس كيرييف، عضو الوفد الأوكراني في المحادثات مع روسيا، إلى حد كبير، إعدامًا تحذيريا، سار التحقيق في هذا الاغتيال السياسي في المسار الخطأ عدة مرات،... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T13:24+0000

2022-03-13T13:24+0000

2022-03-13T13:24+0000

أخبار أوكرانيا

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إن جريمة القتل هذه علامة سوداء على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ضم مكتب رئيس الدولة المصرفي في كييف إلى وفده في المفاوضات مع روسيا، على الرغم من حقيقة أنه في 13 فبراير/شباط، ذكرت وسائل الإعلام أنه يشتبه في أنه يعمل في الاستخبارات الروسية تحت الاسم المستعار "خوروشي"، حسب ما ذكره موقع صحيفة "زفيزدا"، اليوم الأحد.وقال عضو البرلمان الأوكراني، ألكساندر دوبينسكي، إن "كيرييف قُتل أثناء احتجازه من قبل إدارة أمن الدولة، حيث اشتبه الأخير في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى".وقال الخبير السياسي يوري كوت لنفس المصدر: "من المعروف أنه تم إعداده فقط للحوار البناء من أجل وقف الأعمال العسكرية، من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، ولكن من الواضح أيضًا أن مثل هذه المواقف لا يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد من قبل السلطات الأوكرانية، ومحركوها الغربيون، وبناءً على ذلك، فإن الانطباع الأول هو أنه قُتل على وجه التحديد من أجل هذا".وفي أقل من يوم، تم إعلان دينيس كيرييف بطلا لأوكرانيا، ولكن من قبل وكالة أخرى لإنفاذ القانون، وهي إدارة الاستخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، مما شكل تناقضا وارتباكا.وقالت الوزارة في بيان: "خلال أداء مهمة خاصة، قتل ثلاثة موظفين في قسم المخابرات الرئيسي بوزارة الدفاع الأوكرانية".أي، اتضح أن جهاز الأمن العام أطلق النار على ضابط مخابرات أوكراني كان في مهمة خاصة، لسبب ما، بالقرب من قاعة المحكمة، تحت قيادة يانوكوفيتش، والذي كان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك كبير، وكان يعتبر شخصًا من حاشية رئيس جهاز الاستخبارات في أوكرانيا، إيفان باكانوف، لذلك، تبدو رواية القتل من قبل ضباط إدارة أمن الدولة غير قابلة للتصديق، حسب نفس المصدر.وقال ضابط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) السابق ألكسندر بيلييف: "من الواضح أن القرار لم يتخذ من قبل الجانب الأوكراني، ولكن من قبل أولئك الذين يسيطرون على النازيين، والقوميين، وضباط إنفاذ القانون والمخابرات، أي، في رأيي، هؤلاء هم ممثلو رئاسة كييف لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي أيه)".وأضاف بيلييف أنه "وبعد وصوله إلى السلطة، بدأ فلاديمير زيلينسكي في تعزيز مواقعه في هياكل السلطة، ونصّب صديق طفولته، إيفان باكانوف، رئيسا لإدارة أمن الدولة في جهاز الاستخبارات المركزي، وبدأ بتطهير بقايا حاشية الرئيس الأسبق بترو بوروشينكو، حيث رأى الراديكاليون الأوكران أثرًا روسيًا في هذا".واعتبرت الصحيفة أنه "في كييف، الكثير على يقين من أن مقتل كيرييف هو إعدام تحذيري من طاقم زيلينسكي، حيث أن المتطرفين الأوكرانيين يحذرون من أن هذا سيحدث لأي شخص يميل إلى مفاوضات السلام مع روسيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220313/الخارجية-التركية-طلبنا-من-روسيا-المساعدة-في-إجلاء-مواطنينا-من-ماريوبول-1059835695.html

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