https://arabic.sputniknews.com/20220313/الديوان-الملكي-يعلن-وفاة-أميرة-سعودية-1059845973.html
الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، عن وفاة إحدى الأميرات من العائلة المالكة. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:13+0000
2022-03-13T14:13+0000
2022-03-13T14:13+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن "الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى".وأضاف البيان "سيصلى عليها يوم غد الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".وتابع "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، عن وفاة إحدى الأميرات من العائلة المالكة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن "الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى".
وأضاف البيان "سيصلى عليها يوم غد الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
وتابع "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..".