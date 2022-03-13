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الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، عن وفاة إحدى الأميرات من العائلة المالكة. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:13+0000
2022-03-13T14:13+0000
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وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن "الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى".وأضاف البيان "سيصلى عليها يوم غد الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".وتابع "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

14:13 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، عن وفاة إحدى الأميرات من العائلة المالكة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن "الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى".
وأضاف البيان "سيصلى عليها يوم غد الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
وتابع "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..".
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