عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الزيوت-العطرية-علاج-وليست-رمزا-للرفاهية-1059839964.html
الزيوت العطرية علاج وليست رمزا للرفاهية
الزيوت العطرية علاج وليست رمزا للرفاهية
استخدم أجدادنا الزيوت العطرية في العلاج منذ الاف السنين لتحسين الصحة النفسية والجسدية، وكشفت الدراسات الحديثة عن احتواء هذه الزيوت على مضادات الأكسدة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:12+0000
2022-03-13T12:12+0000
راديو
ضيف الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1059839830_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_4621dac913af3ea63f3b566af2ff11a9.png
الزيوت العطرية علاج وليست رمزا للرفاهية
الزيوت العطرية علاج وليست رمزا للرفاهية
تقول الخبيرة في النباتات العطرية وطرق العلاج بها دكتورة براءة منير المنصور، أن المشكلة في العلاج بالزيوت العطرية أنها وضعت في اطار الرفاهية وهذا ما انتقص من حقها العلمي.وتؤكد أن غلاء الزيوت المنتجة بسبب صعوبة استخراج هذا الزيوت والحاجة الى كمية كبيرة من المواد الأولية، ولكن يمكن للانسان التحايل على ذلك بزراعته النباتات المنتجة لهذه الزيوت واستنشاق عطرها كل يوم.أما عن قلة الاعتماد على العلاج بالزيوت العطرية في منطقتنا العربية فيعود حسب رأي الخبيرة، إلى اننا نهتم بما هو ظاهر للآخرين ونعتبر أن ما هو داخلنا وصحتنا النفسية هو أبعد اهتمامتنا، ونقوم بتصدير المواد الأولية لاستخراج العطور إلى دول تبيع هذه الزيوت بأسعار خيالية.التفاصيل في الملف الصوتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1059839830_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_a69db87f81ae3ad766a957e38fa6d60f.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, ضيف الأسبوع, аудио

الزيوت العطرية علاج وليست رمزا للرفاهية

12:12 GMT 13.03.2022
الزيوت العطرية علاج وليست رمزا للرفاهية
تابعنا عبرGoogle news
لينا المتني - سبوتنيك عربي
لينا المتني
كل المواضيع
استخدم أجدادنا الزيوت العطرية في العلاج منذ الاف السنين لتحسين الصحة النفسية والجسدية، وكشفت الدراسات الحديثة عن احتواء هذه الزيوت على مضادات الأكسدة والفيروسات والبكتيريا وفعاليتها في تحسين الصحة النفسية يعود لارتباط حاسة الشم بأجزاء في مخ الانسان بشكل مباشر. كما تستخدم هذه الزيوت في مستحضرات التجميل العالمية.
تقول الخبيرة في النباتات العطرية وطرق العلاج بها دكتورة براءة منير المنصور، أن المشكلة في العلاج بالزيوت العطرية أنها وضعت في اطار الرفاهية وهذا ما انتقص من حقها العلمي.
وتؤكد أن غلاء الزيوت المنتجة بسبب صعوبة استخراج هذا الزيوت والحاجة الى كمية كبيرة من المواد الأولية، ولكن يمكن للانسان التحايل على ذلك بزراعته النباتات المنتجة لهذه الزيوت واستنشاق عطرها كل يوم.
أما عن قلة الاعتماد على العلاج بالزيوت العطرية في منطقتنا العربية فيعود حسب رأي الخبيرة، إلى اننا نهتم بما هو ظاهر للآخرين ونعتبر أن ما هو داخلنا وصحتنا النفسية هو أبعد اهتمامتنا، ونقوم بتصدير المواد الأولية لاستخراج العطور إلى دول تبيع هذه الزيوت بأسعار خيالية.
التفاصيل في الملف الصوتي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:28 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала