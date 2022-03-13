https://arabic.sputniknews.com/20220313/الزيوت-العطرية-علاج-وليست-رمزا-للرفاهية-1059839964.html
الزيوت العطرية علاج وليست رمزا للرفاهية
الزيوت العطرية علاج وليست رمزا للرفاهية
استخدم أجدادنا الزيوت العطرية في العلاج منذ الاف السنين لتحسين الصحة النفسية والجسدية، وكشفت الدراسات الحديثة عن احتواء هذه الزيوت على مضادات الأكسدة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:12+0000
2022-03-13T12:12+0000
2022-03-13T12:12+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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الزيوت العطرية علاج وليست رمزا للرفاهية
الزيوت العطرية علاج وليست رمزا للرفاهية
تقول الخبيرة في النباتات العطرية وطرق العلاج بها دكتورة براءة منير المنصور، أن المشكلة في العلاج بالزيوت العطرية أنها وضعت في اطار الرفاهية وهذا ما انتقص من حقها العلمي.وتؤكد أن غلاء الزيوت المنتجة بسبب صعوبة استخراج هذا الزيوت والحاجة الى كمية كبيرة من المواد الأولية، ولكن يمكن للانسان التحايل على ذلك بزراعته النباتات المنتجة لهذه الزيوت واستنشاق عطرها كل يوم.أما عن قلة الاعتماد على العلاج بالزيوت العطرية في منطقتنا العربية فيعود حسب رأي الخبيرة، إلى اننا نهتم بما هو ظاهر للآخرين ونعتبر أن ما هو داخلنا وصحتنا النفسية هو أبعد اهتمامتنا، ونقوم بتصدير المواد الأولية لاستخراج العطور إلى دول تبيع هذه الزيوت بأسعار خيالية.التفاصيل في الملف الصوتي
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
الزيوت العطرية علاج وليست رمزا للرفاهية
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استخدم أجدادنا الزيوت العطرية في العلاج منذ الاف السنين لتحسين الصحة النفسية والجسدية، وكشفت الدراسات الحديثة عن احتواء هذه الزيوت على مضادات الأكسدة والفيروسات والبكتيريا وفعاليتها في تحسين الصحة النفسية يعود لارتباط حاسة الشم بأجزاء في مخ الانسان بشكل مباشر. كما تستخدم هذه الزيوت في مستحضرات التجميل العالمية.
تقول الخبيرة في النباتات العطرية وطرق العلاج بها دكتورة براءة منير المنصور، أن المشكلة في العلاج بالزيوت العطرية أنها وضعت في اطار الرفاهية وهذا ما انتقص من حقها العلمي.
وتؤكد أن غلاء الزيوت المنتجة بسبب صعوبة استخراج هذا الزيوت والحاجة الى كمية كبيرة من المواد الأولية، ولكن يمكن للانسان التحايل على ذلك بزراعته النباتات المنتجة لهذه الزيوت واستنشاق عطرها كل يوم.
أما عن قلة الاعتماد على العلاج بالزيوت العطرية في منطقتنا العربية فيعود حسب رأي الخبيرة، إلى اننا نهتم بما هو ظاهر للآخرين ونعتبر أن ما هو داخلنا وصحتنا النفسية هو أبعد اهتمامتنا، ونقوم بتصدير المواد الأولية لاستخراج العطور إلى دول تبيع هذه الزيوت بأسعار خيالية.