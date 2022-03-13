تغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الثامن عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:45 GMT 13.03.2022
تسجيل قصف ثلاث مناطق سكنية من جانب القوات الأوكرانية في أقل من ساعة
أعلنت ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك أنه في أقل من ساعة، تم تسجيل قصف ثلاث مناطق سكنية من جانب القوات الأوكرانية، بما في ذلك في دونيتسك.
وبحسب ما ورد، قصفت القوات الأوكرانية في الفترة من 7.30 إلى 8.20 منطقتي ياسينوفاتايا وستاروميخايلوفكا، وكذلك منطقة بتروفسكي في دونيتسك. في المجموع، تم إطلاق 12 قذيفة من عيار 122 ملم و 14 قذيفة من عيار 120 ملم.
05:32 GMT 13.03.2022
القوات الأوكرانية تطلق النار باتجاه قرية بانتلييمونوفكا في جمهورية دونيتسك
قصفت القوات الأوكرانية قرية بانتيليمونوفا في جمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف 120 ملم، حسبما ورد في تقارير ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك.
وكتبت الممثلية على تلغرام: "تم رصد إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه فيرخنوتوريتسكايا، المنطقة السكنية بانتلييمونوفكا الساعة 7:20. تم إطلاق 6 قذائف من عيار 120 ملم".
05:03 GMT 13.03.2022
الجالية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم تدعو كييف إلى تلبية جميع شروط روسيا
أعلنت رئيسة الجالية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، أناستاسيا غريدتشينا، أنه من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، يتعين على سلطاتها تلبية جميع شروط روسيا ومراجعة نظام الدولة الحالي.
وقالت: "أنا متأكدة من أنه على أي حال، يجب إكمال العملية العسكرية الخاصة، ولا يمكن التوقف في منتصف الطريق. من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، من الضروري تلبية جميع شروط روسيا الاتحادية، ولكن بالإضافة إلى ذلك، من الضروري مراجعة نظام الدولة بالكامل".
04:44 GMT 13.03.2022
أخبر طاقم المستشفى في مكان الحادث أن القوات الأوكرانية أطلقت النار من دبابة وراجمة "غراد" باتجاه مستشفى فيه مرضى أثناء الانسحاب من فولنوفاكا، وقبل ذلك أطلقت النار على مقاتلي جمهورية دونيتسك من قاذفات قنابل يدوية ودبابات من مبنى وساحة هذا المستشفى، مختبئة خلف المرضى، بما في ذلك النساء في قسم الولادة، كدرع بشري. وبعد مغادرتهم، قامت بتلغيم المباني.
04:41 GMT 13.03.2022
يعتقد النائب في مجلس دوما الدولة الروسي من منطقة القرم ميخائيل شيريميت أن فلاديمير زيلينسكي فقد السيطرة تمامًا على الوضع في أوكرانيا.
وقال لوكالة "سبوتينك": "لقد فقد زيلينسكي السيطرة على الوضع في البلاد. الوضع كارثي. استولت التشكيلات القومية على السلطة في بعض المناطق وتعيش حياة منفصلة. لا يوجد تفاعل وتماسك، بسببه يعاني المدنيون ويموتون".
04:32 GMT 13.03.2022
القوات الأوكرانية تطلق النار على 3 مناطق سكنية في لوغانسك
دمرت القوات الأوكرانية مبنى سكنيا وألحقت أضرارًا بثلاثة منازل أخرى خلال قصف ثلاث مناطق سكنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، حسبما أفادت ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في جمهورية لوغانسك.
وقالت الممثلية على تلغرام: "تم رصد إطلاق ثلاث قذائق من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، على ثلاث مناطق سكنية في جمهورية لوغانسك الشعبية. دمر مبنى سكني واحد، وتضررت ثلاثة منازل، ومدرسة المرحلة الثانوية رقم 12 وخط أنابيب الغاز دو -57 ملم للضغط المتوسط في منطقة إرمينو. وظل 15 مشتركا بدون غاز".
تم تسجيل المعلومات حول القصف في الساعة 07:00 يوم 13 مارس/آذار.