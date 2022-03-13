تغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تسجيل قصف ثلاث مناطق سكنية من جانب القوات الأوكرانية في أقل من ساعة

أعلنت ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك أنه في أقل من ساعة، تم تسجيل قصف ثلاث مناطق سكنية من جانب القوات الأوكرانية، بما في ذلك في دونيتسك.

وبحسب ما ورد، قصفت القوات الأوكرانية في الفترة من 7.30 إلى 8.20 منطقتي ياسينوفاتايا وستاروميخايلوفكا، وكذلك منطقة بتروفسكي في دونيتسك. في المجموع، تم إطلاق 12 قذيفة من عيار 122 ملم و 14 قذيفة من عيار 120 ملم.