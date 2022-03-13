https://arabic.sputniknews.com/20220313/خبير-عسكري-الناتو-غير-مستعد-لنزاع-مسلح-مع-القوات-الروسية-1059839702.html
خبير عسكري: "الناتو غير مستعد لنزاع مسلح مع القوات الروسية"
خبير عسكري: "الناتو غير مستعد لنزاع مسلح مع القوات الروسية"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية "عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الناتو يدعو إلى ضمان عدم امتداد النزاع خارج أوكرانيا، الصين تدعو واشنطن إلى الكشف عن أنشطتها العسكرية،... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:07+0000
2022-03-13T12:07+0000
2022-03-13T12:07+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: "الناتو غير مستعد لنزاع مسلح مع القوات الروسية"
خبير عسكري: "الناتو غير مستعد لنزاع مسلح مع القوات الروسية"
أكدالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ ضرورة أن يضمن الحلف عدم امتداد النزاع في أوكرانيا إلى خارجها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللاتفي أغليس ليفيتس. وأضاف الأمين العام للناتو أن حلف شمال الاطلسي يتحمل المسؤولية عن عدم استمرار النزاع وعدم امتداده الى خارج اوكرانيا، عن هذه التصريحات قال الخبير العسكري، أندريه أليتسكي لشؤون عسكرية: خبير: "الكيان الصهيوني يعلم أن الحرس الثوري سيرد في حال استهدافه"إن "هناك نوعا من التعامل بين الكيان الصهيوني والقوات الإيرانية الموجودة في سورية، والكيان الصهيوني يعلم جيدًا أنه إذا قام بإستهداف الإيرانين هناك وأدى ذلك إلى استشهاد أحدهم، فإن الحرس الثوري لن يسكت".التفاصيل في الملف الصوتي
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2022
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محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: "الناتو غير مستعد لنزاع مسلح مع القوات الروسية"
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية "عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الناتو يدعو إلى ضمان عدم امتداد النزاع خارج أوكرانيا، الصين تدعو واشنطن إلى الكشف عن أنشطتها العسكرية، الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالثأر لمقتل عناصره، سلاح البحرية الأمريكي يحصل على غواصة صاروخية جديدة.
أكدالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ ضرورة أن يضمن الحلف عدم امتداد النزاع في أوكرانيا إلى خارجها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللاتفي أغليس ليفيتس. وأضاف الأمين العام للناتو أن حلف شمال الاطلسي يتحمل المسؤولية عن عدم استمرار النزاع وعدم امتداده الى خارج اوكرانيا، عن هذه التصريحات قال الخبير العسكري، أندريه أليتسكي لشؤون عسكرية:
"إنه من الممكن أن ينتقل النزاع في أوكرانيا إلى الخارج، ولكن عمليًا لا أعتقد ذلك لأن بلدان حلف الناتو تخشى التورط في هذا النزاع من الخارج". وعن المساعدات العسكرية التي يقدمها حلف شمال الأطلسي للقوات الأوكرانية، أضاف قائلاً: "إن القوات المسلحة لحلف الناتو ليست مستعدة للنزاع المسلح المفتوح مع القوات المسلحة الروسية في الوقت الحالي وهو بنفس الوقت ليس من مصلحتها، كما وإن التعزيزات العسكرية التي يقدمها الحلف للقوات الأوكرانية أصبحت ضيقة جدًا".
خبير: "الكيان الصهيوني يعلم أن الحرس الثوري سيرد في حال استهدافه"
توعد الحرس الثوري الإيراني بالثأر لمقتل 2 من عناصره. جاء ذلك على خلفية قيام القوات الإسرائيلية بشن هجمة صاروخية على ريف العاصمة السورية دمشق، وعن هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الإيراني عماد أبشناس لشؤون عسكرية:
إن "هناك نوعا من التعامل بين الكيان الصهيوني والقوات الإيرانية الموجودة في سورية، والكيان الصهيوني يعلم جيدًا أنه إذا قام بإستهداف الإيرانين هناك وأدى ذلك إلى استشهاد أحدهم، فإن الحرس الثوري لن يسكت".