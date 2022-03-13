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خبير يكشف عن طريقة لتجنب عواقب فيروس كورونا
خبير يكشف عن طريقة لتجنب عواقب فيروس كورونا
يحتاج الأشخاص إلى استشارة الطبيب وإجراء العلاج المضاد للالتهابات ومضادات التخثر للتقليل من تأثيرات فيروس كورونا، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:58+0000
2022-03-13T12:58+0000
مجتمع
الالتهابات
فيروس كورونا
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وقال المدير العام لشركة الأبحاث التعاقدية وعالم المناعة، نيكولاي كريوتشكوف، في مقابلة مع موقع "Ura.ru" الروسي، "إذا أصيب شخص ما، وإذا كانت هناك عوامل خطر، فمن الضروري استشارة الطبيب. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري البدء في العلاج المضاد للالتهابات ومضاد التخثر، ولكن ليس الحقن"، موضحا أنه نظرا لمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنزيف الداخلي، لا ينبغي إجراء الحقن في المنزل.وتابع "من المنطقي استخدام الحبوب، خاصة في الجرعات الوقائية، عندما يكون هناك، على سبيل المثال، مرض السكري في البداية. ومع ذلك، قبل القيام بذلك، يجب عليك بالتأكيد من خلال استشارة طبيبك".
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مجتمع, الالتهابات, فيروس كورونا

خبير يكشف عن طريقة لتجنب عواقب فيروس كورونا

12:58 GMT 13.03.2022
© Depositphotos / Dirimaالتهاب المفاصل
التهاب المفاصل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Depositphotos / Dirima
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يحتاج الأشخاص إلى استشارة الطبيب وإجراء العلاج المضاد للالتهابات ومضادات التخثر للتقليل من تأثيرات فيروس كورونا، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.
وقال المدير العام لشركة الأبحاث التعاقدية وعالم المناعة، نيكولاي كريوتشكوف، في مقابلة مع موقع "Ura.ru" الروسي، "إذا أصيب شخص ما، وإذا كانت هناك عوامل خطر، فمن الضروري استشارة الطبيب. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري البدء في العلاج المضاد للالتهابات ومضاد التخثر، ولكن ليس الحقن"، موضحا أنه نظرا لمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنزيف الداخلي، لا ينبغي إجراء الحقن في المنزل.
وأشار كريتشكوف إلى أنه بعد الكشف عن تفاصيل العلاج المضاد للالتهابات، لاحظ أنه في الحالات الشديدة ، يتم استخدام هرمونات الجلوكوكورتيكوستيرويد والشرب المفرط والأدوية المختارة لخصائص كائن حي معين. بالإضافة إلى ذلك، بعد المرحلة الحادة من المرض، فإن الراحة وإعادة التأهيل ضرورية".
وتابع "من المنطقي استخدام الحبوب، خاصة في الجرعات الوقائية، عندما يكون هناك، على سبيل المثال، مرض السكري في البداية. ومع ذلك، قبل القيام بذلك، يجب عليك بالتأكيد من خلال استشارة طبيبك".
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