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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة لوزون الفلبينية
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة لوزون الفلبينية
أفاد مركز "جي. إف. زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا قوته 6.3 درجة وقع بالقرب من جزيرة لوزون بالفلبين اليوم. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
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وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميلا)، بحسب رويترز.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة لوزون الفلبينية

21:33 GMT 13.03.2022
© AP Photo / Irwin Fedriansyahزلزال في إندونيسيا
زلزال في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Irwin Fedriansyah
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أفاد مركز "جي. إف. زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا قوته 6.3 درجة وقع بالقرب من جزيرة لوزون بالفلبين اليوم.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميلا)، بحسب رويترز.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
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