https://arabic.sputniknews.com/20220313/زلزال-بقوة-63-درجة-يضرب-جزيرة-لوزون-الفلبينية-1059864648.html
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة لوزون الفلبينية
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة لوزون الفلبينية
أفاد مركز "جي. إف. زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا قوته 6.3 درجة وقع بالقرب من جزيرة لوزون بالفلبين اليوم. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T21:33+0000
2022-03-13T21:33+0000
2022-03-13T21:33+0000
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وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميلا)، بحسب رويترز.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة لوزون الفلبينية
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أفاد مركز "جي. إف. زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا قوته 6.3 درجة وقع بالقرب من جزيرة لوزون بالفلبين اليوم.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميلا)، بحسب رويترز.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.